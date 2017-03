Yvonne Catterfeld – Neue CD und Tour 2017 Guten Morgen Freiheit

Konzerte von Yvonne Catterfeld in Deutschland, Österreich und Schweiz

„Guten Morgen Freiheit“ heißt das neue Album von Yvonne Catterfeld und auch die Konzert-Tour mit 11 Yvonne-Catterfeld-Konzerten im März 2017. Die Tour führt durch Deutschland und außerdem gibt es je ein Konzert von Yvonne Catterfeld in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich).

Das neue Yvonne-Catterfeld Album „Guten Morgen Freiheit“ wurde am 10. März 2017 veröffentlicht. Wir haben leider noch nicht umfangreich genug hinein hören können, um wirklich schon ein Urteil abgeben oder gar eine Rezension schreiben zu können. Im Wesentlichen knüpft das Album aber an das letzte (Lieber so) an, ist eine logische Fortführung mit einigen neuen oder modernen Variationen. Deshalb bekommt das neue Album auch unseren Musik-Tipp! Vielleicht holen wir eine ausführliche CD-Kritik noch nach.

Das Album hat 14 Songs und ist als CD derzeit für sehr preiswerte 12,99 € zu haben. Der mp3-Download kostet 9,69 € und wer amazon music hat, kann das Album auch ohne zusätzliche Kosten hören. Sie erreichen über den Link vorn alle Varianten.

Konzert-Termine Yvonne Catterfeld 2017

Sollten zu den angekündigten Konzerten von Yvonne Catterfeld weitere dazu kommen, ergänzen wir die gleich hier! Die Tickets für die Konzerte gibt es ab knapp ca. 45 – 60 € direkt bei eventim. Alle Konzerte beginnen um 20.00 Uhr.

Mannheim am 14.3.2017 im Capitol Mannheim

Köln am 17.3.2017 im E-Werk Köln

Bielefeld am 18.3.2017 im Ringlokschuppen

Magdeburg am 19.3.2017 in der Stadthalle

Offenbach am 21.3.2017 im Capitol Offenbach

Hamburg am 22.3.2017 in der Großen Freiheit 36

Hannover am 24.3.2017 im Capitol Hannover

Weimar am 25.3.2017 in der CCN Weimarhalle

München am 27.3.2017 im Deutschen Theater München

Wien am 29.3.2017 im MuseumsQuartier Wien

Zürich am 30.3.2017 im Theater 11 in Zürich-Oerlikon

Am 22. August 2017 ist Yvonne Catterfeld Open Air beim Zeltfestival Ruhr in Bochum. Die Tickets für die Konzerte gibt es ab knapp ca. 50 € auch bei eventim, aber unter diesem Link vorn. Dieses Konzert in Bochum beginnt um 20.30 Uhr.

