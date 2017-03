Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 31.03.2017

Zara Larsson – Album So good veröffentlicht – Foto: (c) Sony Music

Zara Larsson hat nun also ihr neues Album „So good“ veröffentlicht. Darauf sind neue Songs und Titel, die in den letzten 2 Jahren schon veröffentlicht worden waren. Wer die Musik nicht kennt, käme wohl von allein nicht darauf, dass hier eine schwedische Sängerin singt. Wer bei Zara Larsson eine gewisse Ähnlichkeit zu Rihanna entdeckt, liegt damit sicher nicht ganz falsch…

In guter Tradition schwappt in gewissen zeitlichen Abständen immer mal gute, international taugliche Popmusik aus Skandinavien ins Musik-Geschäft. Mit Zara Larsson liegen die Ursprünge mal wieder in Schweden. Aber, die Musik von Zara Larsson hat schon eine sehr amerikanische Attitüde, wie oben schon angemerkt wurde.

Die 6 (wenn wir uns nicht verzählt haben) bereits veröffentlichten Titel sind eigentlich bekannt und waren auch außerhalb Schwedens -unterschiedlich- erfolgreich. Wie sich das bei den verbleibenden 9 Songs entwickelt, muss man abwarten. urteilen sollte man nicht zu früh, denn oft hängt der Erfolg eines Songs auch von den Umständen ab, die die Single-Veröffentlichung begleitet. So mancher Song braucht seine Zeit und viel Medienpräsenz, um sich in unser Ohr zu schleichen.

Wer moderne Popmusik mag, wird jedenfalls kaum enttäuscht von dem Album „So good“ und Zara Larsson. Dass auf einem Album nicht alle Songs auch gleich Hits sein können, darf man Zara Larsson selbst bei kritischer Betrachtung nicht vorwerfen.

Es gibt das Album „So good“ derzeit als CD für preiswerte 12,49 €, als mp3-Download für ebenso bescheidene 7,99 € und wer die Vinyl-Schallplatte bevorzugt, legt 22,99 € dafür auf den Tisch. Leser mit amazon music hören das ganze Album ohne zusätzliche Kosten. Über den link vorn erreicht Ihr alle Versionen des Albums.

Mehr Musik-Nachrichten sonst finden Sie in unserem Popmusik-Magazin oder allgemein in einer Übersicht im Bereich Unterhaltung.