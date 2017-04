DSDS 2017 am 15. April 2017

Mein Lieblingssong“ heißt das Motto der 2. Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“ am nächsten Samstag, den 15. April 2017, 20.15 Uhr. Zehn Kandidaten sind noch im Rennen und kämpfen um die Gunst der Zuschauer, die mit ihren Telefonanrufen entscheiden, wer eine Runde weiter kommt und wer nach Hause gehen muss. Am Samstag werden zwei Kandidaten mit den wenigsten Zuschauerstimmen den Wettbewerb verlassen müssen. Wer das sein wird, verkündet Moderator Oliver Geissen live am Ende der Mottoshow.

Die Top 10 Kandidaten und ihre Lieblingssongs:

Alexander Jahnke (29) singt „Gewinner“ von Clueso

Armando Sarowny (26) singt “Let Me Entertain You” von Robbie Williams

Chanelle Wyrsch (20) „Ich sterb für dich“ von Vanessa Mai

Duygu Goenel (22) „Let’s Get Loud“ von Jennifer Lopez

Ivanildo Kembel (40) “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours” von Stevie Wonder

Maria Voskania (29), „Ich bin wie du“ von Marianne Rosenberg

Monique Simon (21) “Make You Feel My Love” von Adele

Noah Schärer (16) “I Need A Dollar” von Aloe Blacc

Ruben Mateo (20) „So Sick“ von Ne-Yo

Sandro Brehorst (18) „Radioactive“ von Imagine Dragons