Chanel Mode: Haute Couture Show Herbst 2017 – Winter 2018

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 1.08.2017

Wenn Karl Lagerfeld für seine Chanel Haute Couture Show Mode Herbst 2017 – Winter 2018 einen Eifelturm in Paris baut… reibt man sich erst verwundert die Augen. Ja, es ist das Grand Palais in Paris und ja, es ist der Fuß des Eifelturms, der da als Kulisse für die Präsentation der neuen Chanel Haute Couture Mode Herbst 017 – Winter 2018 dient. Und Karl Lagerfeld auch als Inspiration für seine neue Herbst-Wintermode 2017-2018 diente. Die Haute Couture, versteht sich.

Da ist dann einerseits die Bewunderung der fast schon unglaublich filigranen Stoffe und Materialien sowie deren Verarbeitung. Da ist attraktive Mode und sind wunderschöne Modelle, die man aber von Chanel und Karl Lagerfeld eigentlich auch erwartet. Und dennoch ist man dann fast froh, dass man einmal nicht in Jubel und Begeisterung ausbricht, angesichts der ganzen Kollektion, die in ihrer Gesamtheit doch -sagen wir- gewöhungsbedürftig ist. Oft schon haben wir hier ganze Wagenladungen des Lobs über Karl Lagerfeld und seine Chanel-Mode ausgeschüttet. Diesmal gibt es ein eher geteiltes Echo – Bewunderung ja, Gefallen naja, oft auch nicht.

Doch ist das nicht unser und vermutlich auch nicht ihr Problem. Das von Karl Lagerfeld schon gar nicht. Haute Couture ist immer eine besondere und immer eine ausgefallene Mode, die Sie und ich, die Du da am Laptop, am Tablet oder dem Smartphone und überhaupt die meisten von uns sich sowieso nicht leisten können. Wenn Sie zu denen gehören, die sich Lagerfeld’s Haute Couture kaufen können, gönnen wir Ihnen das große Vergnügen – und bestaunen derweil die exquisite Schneiderkunst des von uns so sehr geschätzten Großmeisters.

Sie sehen hier nicht nur die ganze Chanel-Show von Karl Lagerfeld und seiner Haute Couture Mode Herbst 2017 Winter 2018, sondern auch Videos aus dem Hintergrund, die Sie sich unbedingt auch anschauen sollten, vielleicht sogar vor der gesamten Show, dann werden Sie die noch mehr schätzen können…

Videos zur Modenschau Chanel-Mode Haute Couture Herbst 2017 – Winter 2018

Die gesamte Chanel-Show Haute Couture Herbst-Winter 2017-2018:

Die Geschichte zur Show Herbst-Winter 2017-2018:

Hinter den Kulissen – wie viel Arbeit hinter den oft unglaublich aufwändigen Details steckt:

Ein Blick auf die Details:

Interview mit Karl Larl Lagerfeld zu seiner Haute Couture Show Mode herbst-Winter 2017-2018:

