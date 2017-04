Natur im Garten: Neue Folgen ab 23.4.2017 – Forsythie, Kartoffeln

Natur im Garten 2017 Folge 1 – Karl Ploberger legt Kartoffeln – Foto: ORF – Talk TV – Herbert Jeitler

„Natur im Garten“, die beliebte Garten-Sendung im ORF und auf 3sat beginnt am 23. April 2017 mit neuen Folgen und Garten-Tipps für den Frühling. Karl Ploberger führt wieder durch die insgesamt 10 neuen Folgen 2017 von “Natur im Garten”. Erste Garten-Tipps für den Frühling gibt es in der “Garten-Praxis” aus dem Garten-Kalender, der zur Zeit im s.g. Vollfrühling steht. Außerdem wird in der Sendung vom 23.4.2017 der erste Gast-Garten von Karl Ploberger besucht und Uschi Zezelitsch erzählt in ihrer Serie “Uschi gräbt um” Interessantes von Gemüse, Kräutern und Obst.

Kräuterlikör mit Uschi Zezelitsch bei Natur im Garten 2017 – Foto: ORF – Talk TV – Herbert Jeitler

Die 1. Sendung von “Natur im Garten” 2017 läuft am 23.4.2017 um 16.00 Uhr nur im ORF 2. Auf 3sat, wenn auch die Zuseher z.B. aus Deutschland dabei sein können, läuft die gleiche Folge am Samstag, den 6. Mai 2017 um 11.40 Uhr und dann noch einmal am Dienstag den 9. Mai 2017 um 15.00 Uhr. Danach gibt es dann regelmäßig und im gleichen Abstand die nachfolgenden Sendungen, nur die Reihenfolge der Wiederholungen kehr sich um – also z.B. Folge 2 von “Natur im Garten” 2017 am 30.4.2017 um 16.00 Uhr auf ORF 2, die dann am 13. Mai 2017 (15.00 Uhr) und am 16. Mai 2017 (11.40 Uhr) auf 3sat gezeigt wird. So geht es dann weiter.

Aus dem Gartenkalender gibt “Natur im Garten” Tipps u.a. zu den Themen:

frühjahrsblühende Sträucher schneiden, wie z.B. die Forsythie

düngen von Blumenzwiebeln, die im Garten bleiben sollen

Kartoffel legen wann, wo und wie? Kartoffelsorten, Kartoffeln im Kübel, die auch auf dem Dachgarten oder in der Stadt im Hinterhof gedeien und mehr



Foto: ORF – Talk TV – Herbert Jeitler Klein aber fein – Gast-Garten bei Natur im Garten 2017 Folge 1 –Foto: ORF – Talk TV – Herbert Jeitler

Biogärtner Karl Ploberger besucht in der 1. Folge den Garten von Monika Pral in Wien – Hietzing. Unter dem Motto „Klein, aber fein“ zeigen beide, was auf einem 400 m² großen Garten möglich ist: Obstbäume, Sträucher, Koniferen, Hortensien, Euphorbien, Hostas, Farne, Stauden, besondere Steine, verwittertes Holz, altes Eisen, Kunstobjekte, ein Hasenstall und ein Spielgarten für die Kinder. Nur für Rasen blieb da kein Platz…

Uschi erzählt, wie man mit Blüten des Himmelschlüssels einen Heiligen-Petrus-Likör ansetzt.