Neues Buch von Jenny Colgan “Sommer in der kleinen Backerei am Strandweg”

Im Buch “Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg” gibt es Neues aus Mount Polbearne, von Polly, Huckle und natürlich Neil the puffin, dem Papageientaucher mit eigenem Twitter-Account (nicht im Buch, sondern in Wirklichkeit).

Autorin Jenny Colgan zeichnet in “Sommer in der kleinen Backerei am Strandweg” die Geschichte um die (meist) liebenswürdigen Protagonisten weiter, die im Buch “Die kleine Backerei am Strandweg” begonnen wurde. Und um es gleich vorweg zu nehmen, mit “Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg” wird es im Herbst 2017, rechtzeitig vor den besinnlichen Feiertagen, eine weitere und jahreszeitlich ganz bestimmt angemessene Fortsetzung geben.

Nachdem die Übersetzung des Erfolgsbuches von Jenny Colgan “Die kleine Bäckerei am Strandweg” im letzten Jahr auch hierzulande viele neue Freunde gefunden hatte, mit dem Hörbuch im Frühjahr 2017 kamen sicher noch einmal weiter dazu, können die Fans von Polly und Huckle, Neil (dem Papageientaucher), Kerensa und Reuben, Flora, Jayden, … sich über weitere anrührende und manchmal auch ganz alltägliche Momente und Geschichten aus Mount Polbearne freuen.

Im eher abgeschiedenen Fischerdorf tauchen ein paar neue Charaktere auf oder rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit, z.B. Tarnies Witwe Selina, oder der etwas skurille Malcom, der ins Spiel kommt, als Pollys Vermieterin Mrs. Manse das Zeitliche segnet (er ist ihr Neffe) – und so gern manches besser wüsste, als Polly.

Die Hörbücher liest Vanida Karun sehr angenehm, so dass es Freude bereitet, der Geschichte zu folgen! Es ist nun nicht unbedingt so, dass man vor lauter Spannung zu nichts anderem mehr käme… Aber, man ist gern dabei und möchte erfahren, was als nächstes kommt und wie es weiter geht mit diesem oder jenen.

Für das Buch “Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg” von Jenny Colgan gibt es von uns einen unbedingten Lese-Tipp! Auch ein schönes Geschenk, wenn man mit Bedacht schenkt. Sicher nichts für ausgesprochene Krimi- oder Science-Fiction-Fans! Aber für alle, die im Sommerurlaub, am Wochenende oder Zwischendurch ein wenig Entspannung oder Zerstreuung suchen und dabei gern in andere Welten eintauchen. Der vorhergehende Band und der bereits angekündigte Weihnachtsband lassen zudem auch “Etappen” oder “Sammel-Geschenke” zu, was ja durchaus seinen Reiz haben kann.

Mit 9,99 € für das Taschenbuch ist das auch ein schönes Mitbringsel für einen Gast z.B. bei einer Party-Einladung oder ähnlichem. Auch die Kindle-Edition und das Hörbuch kosten in diesem Bereich. Sie erreichen alle Varianten und auch alle 3 Bücher über diesen Link zu amazon!

Ach ja, was es mit Neil, dem Papageientaucher (eigentlich heißt es Papageitaucher) auf sich hat und welche Rolle der Vogel im Buch spielt, erklärt sich beim Lesen bzw. Hören des Buches besser, als man das hier beschreiben könnte. Es gibt für Neil im neuen Buch auch eine sehr dramatische Situation zu bestehen, so viel sei verraten… Und zu Neils Twitter-Account geht es hier: @neilthepuffin.

