Schwanensee 2017-2018 – Viele Ballett-Aufführungen

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 21.11.2017

Das Ballett Schwanensee von Tschaikowski ist bei uns mindestens so berühmt, wie die russischen Balletttänzer, ihre Ballettschulen und die russische Ballett-Tradition. In jedem Jahr zur Weihnachtszeit und zu Beginn eines Jahres kommen deshalb russische Ballett-Ensemble nach Deutschland, um u.a. “Schwanensee” hier bei uns zu tanzen. Wir berichten darüber in jedem Jahr.

Daneben sind Schwanensee-Aufführungen aber auch für die einheimischen Ballett-Ensemble und solche aus anderen Ländern interessant bzw. sogar Verpflichtung. Deshalb wäre eine reine Konzentration auf die russischen Ballett-Formationen hier sicher nicht im Sinne unserer Leser, denn die berühmten russischen Tänzerinnen und Tänzer können ja jedes Jahr immer nur in einigen Städten zu Gast sein.

Wir versuchen also, Ihnen hier eine Übersicht über traditionelle Schwanensee-Aufführungen Ende 2017 und zu Beginn 2018 zu geben, mit einem gewissen Fokus auf die Russischen Ballett-Ensemble, aber eben nicht nur. Wir wollen jedoch niemand vergessen…

Etwas schwierig ist die Sortierung. Wie finden Sie Ihre Stadt oder ihr bevorzugtes Ballett oder ist der Termin das für Sie entscheidende Kriterium? Wir orientieren uns am Ticket-Verkauf! In den Überschriften erwähnen wir das Ensemble und im Text dann gleich die Termine und Städte, so dass hoffentlich jeder sein Schwanensee-Ballett findet, ohne sich durch x Webseiten klicken zu müssen…

Sie finden hierunter Schwanensee Aufführungen in Deutschland und Österreich. Wundern Sie sich nicht, wenn es bei den Terminen durcheinander geht. Wenn Ihre Stadt nicht dabei ist, lohnt sich das Scrollen, vielleicht kommt noch was in der Nähe. Jeder Veranstalter hat seine eigenen Links… Es stehen auch unter mehreren Überschriften die gleichen Companies.

Manche Städte werden zudem von mehreren Ensembles besucht!

Schwanensee vom Russischen Nationalballett aus Moskau

Karten für diese Schwanensee-Ballett-Aufführungen bekommen Sie für alle genannten Orte bzw. Aufführungen unter diesem Link zu eventim.

Hitzacker am 22.12.2017

am 22.12.2017 Stuttgart am 03.01.2018 in der Liederhalle

Mannheim am 04.01.2018 im Rosengarten

Ingolstadt am 06.12.2017 in der Saturn-Arena

am 06.12.2017 in der Saturn-Arena Koblenz am 26.12.2017 i m der Rhein-Mosel-Halle Koblenz

am 26.12.2017 m der Rhein-Mosel-Halle Koblenz Mainz am 27.12.2017 in der Rheingoldhalle Mainz

am 27.12.2017 in der Rheingoldhalle Mainz Bremen am 28.12.2017 im Musical Theater Bremen

am 28.12.2017 im Musical Theater Bremen Berlin am 29.12.2017 im Theater am Potsdamer Platz (2 Vorstellungen)

am 29.12.2017 im Theater am Potsdamer Platz (2 Vorstellungen) Bochum am 30.12.2017 im RuhrCongress Bochum

am 30.12.2017 im RuhrCongress Bochum Kempten am 30.12.2017 in der bigBox Allgäu

am 30.12.2017 in der bigBox Allgäu Darmstadt am 31.12.2017

am 31.12.2017 Wiesbaden am 02.01.2018 im Kurhaus Wiesbaden

am 02.01.2018 im Kurhaus Wiesbaden Aachen am 03.01.2018 im Eurogress Aachen

am 03.01.2018 im Eurogress Aachen Braunschweig am 04.01.2018 in der Stadthalle Braunschweig

am 04.01.2018 in der Stadthalle Braunschweig Oldenburg am 05.01.2018 in den Weser-Ems-Hallen

am 05.01.2018 in den Weser-Ems-Hallen Paderborn am 06.01.2018 in der Paderhalle

am 06.01.2018 in der Paderhalle Aschaffenburg am 06.01.2018 in der Stadthalle am Schloss

am 06.01.2018 in der Stadthalle am Schloss Siegen am 07.01.2018 in der Siegerlandhalle

am 07.01.2018 in der Siegerlandhalle Kassel am 07.01.2018 im Kongress Palais

am 07.01.2018 im Kongress Palais Leipzig am 08.01.2018 im Gewandhaus

am 08.01.2018 im Gewandhaus Bensheim am 09.01.2018 im Parktheater Bensheim

am 09.01.2018 im Parktheater Bensheim Salzgitter am 10.2.2018 in der Aula des Gymnasiums Salzgitter

am 10.2.2018 in der Aula des Gymnasiums Salzgitter München am 11.2.2018 im der Philharmonie am Gasteig (2 Vorstellunge)

am 11.2.2018 im der Philharmonie am Gasteig (2 Vorstellunge) Bad Naumheim am 12.2.2018 im Jugendstil-Theater

am 12.2.2018 im Jugendstil-Theater Frankfurt am 13.2.2018 in der Jahrhunderthalle Frankfurt

am 13.2.2018 in der Jahrhunderthalle Frankfurt Wuppertal am 14.2.2018 in der Historischen Stadthalle Wuppertal

am 14.2.2018 in der Historischen Stadthalle Wuppertal Frankenthal am 15.2.2018 im Congresszentrum Frankthal

am 15.2.2018 im Congresszentrum Frankthal Zwickau am 16.2.2018 im Konzert- und Ballhaus Neue Welt

am 16.2.2018 im Konzert- und Ballhaus Neue Welt Fulda am 17.2.2018 in der Orangerie

am 17.2.2018 in der Orangerie Hamburg am 18.2.2018 im Mehr! Theater am Großmarkt

am 18.2.2018 im Mehr! Theater am Großmarkt Köln am 19.2.2018 in der Lanxess arena

am 19.2.2018 in der Lanxess arena Nürnberg am 20.2.2018 in der Meistersingerhalle

am 20.2.2018 in der Meistersingerhalle Potsdam am 21.2.2018 im Nikolaisaal Potsdam

am 21.2.2018 im Nikolaisaal Potsdam Magdeburg am 22.2.2018 in der Stadthalle Magdeburg

am 22.2.2018 in der Stadthalle Magdeburg Duisburg am 23.2.2018 in der Mercatorhalle

am 23.2.2018 in der Mercatorhalle Ibbenbüren am 24.2.2018 im Bürgerhaus

am 24.2.2018 im Bürgerhaus Dresden am 26.2.2018 im Kulturpalast Dresden

am 26.2.2018 im Kulturpalast Dresden Wien am 27.2.2018 in der Wiener Stadthalle

am 27.2.2018 in der Wiener Stadthalle Bad Neustadt am 28.2.2018 in der Stadthalle Bad Neustadt

am 28.2.2018 in der Stadthalle Bad Neustadt Karlsruhe am 01.3.2018 im Konzerthaus Karlsruhe

am 01.3.2018 im Konzerthaus Karlsruhe Düsseldorf am 02.3.2018 in der Mitsubishi Electric Halle

am 02.3.2018 in der Mitsubishi Electric Halle Hameln am 303.2018 in der Rattenfänger-Halle

am 303.2018 in der Rattenfänger-Halle Kamen am 04.3.2018 im Konzerthaus Kamen

am 04.3.2018 im Konzerthaus Kamen Lübeck am 05.3.2018 in der Musik- und Kongresshalle Lübeck

am 05.3.2018 in der Musik- und Kongresshalle Lübeck Kiel am 06.3.2018 im Kieler Schloss

Schwanensee vom Russischen Nationalballett

Neubrandenburg am 23.12.2017 in der Konzertkirche Neubrandenburg

am 23.12.2017 in der Konzertkirche Neubrandenburg Krefeld am 29.12.2017 im Seidenweberhaus

am 29.12.2017 im Seidenweberhaus Bergheim am 31.12.2017

am 31.12.2017 Alsdorf am 10.1.2018 in der Stadthalle Alsdorf

am 10.1.2018 in der Stadthalle Alsdorf Euskirchen am 14.1.2018 im Euskirchener Theater

am 14.1.2018 im Euskirchener Theater Hannover am 25.2.2018 im Theater am Aegi

Die Ticketpreise differieren sehr stark, je nach Aufführungsort und Datum, so dass es keinen Sinn macht, hier Empfehlungen abzugeben. Es gibt noch weitere Schwanensee-Aufführungen anderer Ballett-Ensemble, die wir in den nächsten Tagen Zug um Zug ergänzen.

