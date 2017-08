Alex Shield – The Good Fight

Alex Shield veröffentlicht die Single “The Good Fight” uns sagt über seine Musik „Ich möchte zeitlose Musik schaffen und Songs schreiben, die zukünftige Generationen überdauern.“ Da kann man ihm nur viel Glück und alles Gute wünschen und auf seine nächsten Songs hoffen!

Und weil Alex Shield kein Teenie mehr ist, sich als Eishockey-Spieler und Rennfahrer schon genug blaue Flecke geholt hat, kann man ihm zumindest abnehmen, dass er ernst meint, was er da sagt. Zudem hat er mit Per Gessle von Roxette einen prominenten und erfahrenen Mentor und Geschäftspartner an seiner Seite, was ja gerade im Musik-Geschäft trotz aller Social-Media-Kanäle nicht ganz unwichtig ist.

“Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft” – oder so ähnlich heißt es doch wohl? Wir wissen nicht, ob Alex Shield mit diesem Sinnspruch im Hinterkopf Per Gessle ansprach, als der ihm eher zufällig über den Weg lief und Alex Shield ihn mutig fragte, ob er ihm nicht ein paar seiner Songs vorspielen dürfe. Auch der hatte gerade etwas vorbereitet, nämlich sein neues Plattenlabel und so Gelegenheit zur Zusammenarbeit.

Ein Glück also? Für Alex Shield erst einmal ganz bestimmt, denn so hören ihm und seinen Songs bestimmt auch manche zu, die sich sonst kaum die Zeit genommen hätten. Überzeugen muss er aber die Musik-Fans da draußen und möglichst viele zu den seinen machen.

Hier geht es zum Download oder Streaming vom Song bei amazon.

