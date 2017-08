Beachvolleyball Finale FIVB World Tour 23.-27.8.2017 in Hamburg

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 20.08.2017

Beachvolleyball-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im World Tour Finale

Das Finale der Beachvolleyball FIVB World Tour 2017 findet vom 23.-27. August 2017 in Hamburg statt. Dabei sind die besten 8 Teams der Saison bei den Beachvolleyball-Frauen und -Männern und zusätzlich jeweils 4 Beachvolleyball-Teams, die eine Wildcard bekommen haben für dieses World-Tour-Finale 2017.

Dabei mit einer Wildcard sind z.B. die frisch gekürten Beachvolleyball-Weltmeister Laura Ludwig – Kira Walkenhorst aus Deutschland, die sich verletzungsbedingt in dieser Saison nicht als eines der besten 8 Teams der Swatch Beach Volleyball FIVB World Tour in der 2017er Saison für das Finale in Hamburg qualifizieren konnten. Zweites deutsches Team bei den Beachvolleyball-Damen sind Chantal Laboureur – Julia Sude, die sich regulär für Hamburg qualifizieren konnten.

Aus der Schweiz sind Joana Heidrich – Anouk Verge-Dépré qualifiziert und Tanja Hüberli – Nina Betschart bekamen eine Wildcard, weil sie sich in 5 Turnieren der Swatch Beach Volleyball FIVB World Tour 2017 in den Top 10 platzieren konnten.

Bei den Beachvolleyball-Männern sind im Finale der Beachvolleyball FIVB World Tour 2017 die Überraschungs-Vize-Weltmeister der WM in Wien Clemens Doppler – Alexander Horst aus Österreich, die sich regulär qualifizieren konnten sich. Auch 2 deutsche HerrenTeams sind per Wildcard im Finale in Hamburg dabei, nämlich Jonathan Erdmann – Armin Dollinger und Markus Böckermann – Lorenz Schümann.

Der Eintritt zu diesem Finale der Beachvolleyball FIVB World Tour vom 23.-27. August 2017 in Hamburg ist wie immer frei. Sie müssen nur rechtzeitig da sein, wenn Sie einen Platz haben wollen. Wer auf der sicheren Seite sein möchte und ein paar bis etliche Euros übrig hat, kann für Freitag, Samstag und Sonntag auch diverse VIP-Tickets erwerben. Für alle 3 Tage kostet das 480 € oder die Hälfte für Kinder von 7-14 Jahren. Es gibt aber auch solche für jeden Tag einzeln. Wer hier online buchen möchte, kann das gleich hier tun (der Link führt zur Ticktes-Seite der FIVB World Tour).

Die Spiele werden im Stadion am Rothenbaum, Hallerstr. 89 in 20149 Hamburg ausgetragen.

Zeitplan des Beachvolleyball FIVB World Tour Finale 23.-27. August 2017

In Hamburg werden an folgenden Tagen folgende Spiele ausgetragen.

23. August 2017 – Vorrunde Damen (ab 14.00 Uhr) und Herren (ab 10.00 Uhr)

24. August 2017 – Vorrunde Damen (ab 10.00 Uhr) und Herren (ab 14.00 Uhr)

25. August 2017 – Frauen Ausscheidung (ab 10.00 Uhr), Viertelfinale (ab 14.00 Uhr), Halbfinale (ab 20.00 Uhr) – Männer Ausscheidung (ab 12.00 Uhr)

26. August 2017 – Frauen Finale (12.35 Uhr, 14.00 Uhr), Männer Viertelfinale (ab 10.00 Uhr)

27. August 2017 – Männer Halbfinale (ab 10.00 Uhr) und Finale (13.35 Uhr, 15.05 Uhr)

Alle Teilnehmer im Finale der Beachvolleyball FIVB World Tour 2017

Damen-Teams in Hamburg

Larissa Franca Maestrini – Talita Da Rocha Antunes aus Brasilien

Chantal Laboureur – Julia Sude aus Deutschland

Sarah Pavan – Melissa Humana-Paredes aus Kanada

Agatha Bednarczuk Rippel – Duda (Eduarda Santos Lisboa) aus Brasilien

Barbora Hermannova – Marketa Slukova aus Tschechien

Joana Heidrich – Anouk Vergé-Dépré aus der Schweiz

Kristyna Kolocova – Michala Kvapilova aus Tschechien

Brooke Sweat Youngquist – Summer Ross aus den USA

Laura Ludwig – Kira Walkenhorst/ aus Deutschland

Lauren Fendric – April Ross aus den USA

Heather Bansley – Brandie Wilkerson aus Kanada

Tanja Hüberli – Nina Beschart aus der Schweiz

Herren-Teams in Hamburg

Phil Dalhausser – Nick Lucena aus den USA

Evandro Goncalves Oliveira Junior – Andre Loyola Stein aus Brasilien

Piotr Kantor – Bartosz Losiak aus Polen

Nikita Liamin – Viacheslav Krasilnikov aus Russland

Alvaro Magliano De Morais Filho – Saymon Barbosa Santos aus Brasilien

Daniele Lupo – Paolo Nicolai aus Italien

Clemens Doppler – Alexander Horst aus Österreich

Pablo Herrera – Adrian Gavira aus Spanien

Armin Dollinger – Jonathan Erdmann aus Deutschland

Markus Böckermann – Lorenz Schümann aus Deutschland

Ben Saxton – Chaim Schalk aus Kanada

Theodore Brunner – Casey Patterson aus den USA

