Beachvolleyball-WM 2017: 4 Frauen-Teams aus Deutschland und Schweiz im Achtelfinale

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 3.08.2017

Spielplan der Beachvolleyball-WM in Wien am 3.8.2017

Bei der Beachvolleyball-WM 2017 in Wien sind gestern je 2 Frauen-Teams aus Deutschland und der Schweiz ins Achtelfinale eingezogen. Die Spiele finden schon heute, am 3. August 2017 statt. Bei den Beachvolleyball-Männern sind noch 3 Teams aus Österreich in der 2. Runde und spielen ebenfalls heute um den Einzug ins Achtelfinale. Männer-Teams aus Deutschland und der Schweiz sind nicht mehr im Wettbewerb.

Bei den Frauen spielen laut Spielplan der Beachvolleyball-WM in Wien am 3.8.2017 schon um 11.30 Uhr Chantal Laboureur – Julia Sude aus Deutschland gegen Lahti – Lehtonen aus Finnland sowie Tanja Hüberli – Nina Betschart aus der Schweiz gegen Pavan – Humana-Paredes aus Kanada. Um 14.30 Uhr müssen Joana Heidrich – Anouk Vergé-Dépré aus der Schweiz gegen Larissa – Talita Antunes aus Brasilien ran und schließlich spielen um 16.30 Uhr Laura Ludwig – Kira Walkenhorst aus Deutschland gegen Claes – Hughes aus den USA.

Die Männer sind bei der Beachvolleyball-WM 2017 noch in der 2. Runde des Spielplans. Da spielen heute (3.8.2017) um 15.30 Uhr Tobias Winter – Robin Valentin Seidl aus Österreich gegen Diaz – Gonzales aus Kuba, um 17.30 Uhr müssen Clemens Doppler – Alexander Horst aus Österreich gegen Brunner – Patterson aus den USA ran und es beschließen um 18.45 Uhr den heutigen Wettkampftag in Wien Martin Ermacora – Moritz Pristauz aus Österreich gegen Pedro Solberg – Guto Carvalhaes aus Brasilien.

Die heutigen, künftigen und die bisherigen Ergebnisse der Beachvolleyball-WM 2017 in Wien finden Sie immer aktualisiert im vorn verlinken Artikel. Mehr aktuelle Meldungen finden Sie bei uns unter Sport.