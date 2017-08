Ergebnisse Beach-Volleyball-WM 2017 in Wien und Fotos

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 1.08.2017

Es ist Zeit für die Ergebnisse der Beach-Volleyball-Weltmeisterschaft 2017, denn die WM geht nun in ihre entscheidende Phase. Die 1. Runde ist fast zu Ende, die Frauen sind bereits durch und beginnen heute noch mit ihren Lucky-Looser-Spielen. Die Männer beschließen am 2. August 2017 noch ihre erste Runde.

Das ist also ein dynamisch wachsender Artikel über die Ergebnisse der Beach-Volleyball-WM 2017 in Wien. Wir versuchen, weitgehend live die Ergebnisse aktualisieren zu können. Das sollte überwiegend auch gelingen. Aber, der Artikel hier aktualisiert sich nicht automatisch. Wenn Sie also aktuell über die Ergebnisse der Beach-Volleyball-WM 2017 informiert sein wollen und diesen Artikel deshalb geöffnet halten, müssen Sie ihn immer mal im Browser neu laden.

Die Fotos von der Beach-Volleyball-WM in Wien ergänzen wir sukzessive, möglicht passend zu Ereignis…

Ergebnisse 1. Runde Beach-Volleyball-WM 2017 Wien

Deutschland, Österreich und die Schweiz waren ja mit recht vielen Teams bei der Beach-Volleyball-Weltmeisterschaft in Wien vom 28. Juli 2017 – 6. August 2017 angetreten. Wir konzentrieren uns hier auch auf das Abschneiden dieser Teams. Die anderen Teams werden dann ja in den weiteren Runden ersichtlich. Insgesamt waren nämlich bei den Männer und bei den Frauen jeweils 48 Teams am Start. Das ist eine ganze Menge…

Vielleicht sollte man noch wissen, dass die Gruppen-Ersten und die Gruppen-Zweiten direkt eine Runde weiter kommen und die Gruppen-Ersten in der nächsten Runde nicht gegeneinander spielen. Die Teams auf Platz 3 in jeder Gruppe kommen in die Lucky-Loser-Runde. 8 der 12 dürfen weiter spielen. Ausscheiden müssen unbedingt die jeweils letzten Beach-Volleyball-Teams jeder Gruppe. Nun sollten Sie die folgenden Ergebnisse interpretieren können:

Gruppen-Sieger 1. Runde Beach-Volleyball-WM 2017

Die Gruppenspiele der Männer laufen am 1.8.2017 am Nachmittag und am 2.8.2017 am Vormittag.

Aus Deutschland konnten bei den Beach-Volleyball-Ladies ihre Gruppe gewinnen Chantal Laboureur – Julia Sude und Laura Ludwig – Kira Walkenhorst sowie aus der Schweiz Tanja Hüberli – Nina Betschart.

Gruppen-Zweite 1. Runde Beach-Volleyball-WM 2017

Bei den Damen konnten sich 3 weitere Teams direkt qualifizieren, aus Deutschland Karla Borger – Margareta Kozuche, aus Österreich Katharina Elisabth Schützenhöfer – Stefanie Schwaiger sowie aus der Schweiz Joana Heidrich – Anouk Vergé-Dépré.

Gruppen-Dritte 1. Runde Beach-Volleyball-WM 2017

Auf die Lucky-Looser-Spiele müssen hoffen aus Deutschland Victoria Bieneck – Isabel Schneider und Nadja Glenzke – Julia Grossner.

Bei den Beach-Männern sind es bisher Markus Böckermann – Lars Flüggen aus Deutschland und Martin Ermacora – Moritz Pristauz aus Österreich.

Gruppen-Vierte 1. Runde Beach-Volleyball-WM 2017

Bereits ausgeschieden sind aus Österreich Teresa Strauss – Katharina Holzer und Lena Maria Plesiutschnig – Cornelia Rimser.

