Eiskunstlauf Grand Prix Finale 2017 Nagoya, Japan 7.-10.12.2017

Aljona Savchenko - Bruno Massot aus Deutschland beim Grand Prix Finale 2017 mit Medaillenhoffnung

Im Eiskunstlauf ist das Finale des ISU Grand Prix 2017 vom 7.-10. Dezember 2017 in Nagoya (Japan) der besten Eiskunstläufer und Eistänzer in dieser Eiskunstlauf-Saison bisher. Zugleich ist in Nagoya auch das Finale des ISU Junior Grand Prix 2017 der besten Nachwuchs-Eiskunstläufer der neuen Saison 2017-2018. Beide Grand-Prix-Finale sind stets gemeinsam, was bestimmt für die jungen Eiskunstläufer das Ereignis noch einmal besonders macht.

Qualifiziert haben sich die Eiskunstläufer, Eiskunstlauf-Paare und Eistanz-Paare in den Grand-Prix-Wettbewerben der letzten Wochen, bei den Junioren schon seit Ende des Sommers diesen Jahres. Beide Grand-Prix-Serien finden nacheinander statt – erst der ISU Junior Grand Prix, dann der ISU Grand Prix der “Großen”. Wir hatten über alle Wettbewerbe berichtet. Sie finden die Artikel bei uns in der Kategorie Eiskunstlauf.

Wie bei den Eiskunstlauf-Wettbewerben zuvor finden Sie hier bei uns den Zeitplan, die Zeiten der TV-Übertragungen und dann im Anschluss an die jeweiligen Kurzprogramme und Kür-Programme die Ergebnisse des ISU Grand Prix Finale 2017 und natürlich auch die Ergebnisse des Junior Grand Prix Finale 2017.

Zeitplan ISU Grand Prix Finale 2017 Nagoya, Japan

Der Zeitplan in Nagoya hat 3 voll gepackte Wettkampftage vom 7.-9.12.2017 – es findet ja jeder Wettbewerb doppelt statt, jeweils bei den Junioren und den Erwachsenen. Am Sonntag, den 10. Dezember 2017 ist dann noch das Schaulaufen. Bitte beachten Sie die Zeitverschiebung von 8 Stunden, die Nagoya unserer Zeit voraus ist. Die Angaben hier sind Ortszeit! Bei uns sind die Wettbewerbe also morgens bis mittags:

Wettbewerbe am Donnerstag, den 7. Dezember 2017:

14.10 Uhr Kurzprogramm der Paare (Junioren)

15.30 Uhr Kurzprogramm der Herren (Junioren)

16.40 Uhr Kurzprogramm der Damen (Junioren)

18.15 Uhr Kurzprogramm der Paare

19.30 Uhr Kurzprogramm der Herren

20.40 Uhr Kurztanz der Eistanz-Paare

Wettbewerbe am Freitag, den 8. Dezember 2017:

14.40 Uhr Kurztanz der Eistanz-Paare (Junioren)

16.00 Uhr Kür der Paare (Junioren)

17.30 Uhr Kür der Herren (Junioren)

18.55 Uhr Kurzprogramm der Damen

20.15 Uhr Kür der Herren

Wettbewerbe am Samstag, den 9. Dezember 2017:

13.45 Uhr Kür der Eistanz-Paare (Junioren)

15.05 Uhr Kür der Damen (Junioren)

16.25 Uhr Kür der Eiskunstlauf-Paare

17.55 Uhr Kür der Eistanz-Paare

19.20 Uhr Kür der Damen

Sonntag, 10. Dezember 2017

14.30 Uhr Schaulaufen – Gala

TV-Übertragungen der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Japan

Mit so vielen Eiskunstlauf-Übertragungen, wie vom Grand-Prix-Finale 2017 in Japan werden die Eiskunstlauf-Fans in Deutschland selten verwöhnt. Der Eiskunstlauf Junior Grand Prix 2017 wird komplett und live im Internet auf dem ISU-eigenen Kanal übertragen. Die Wettbewerbe vom Grand Prix Finale 2017 der Großen werden fast alle vom ARD-Sender One live übertragen, nur die Kurzprogramme der Damen und im Eistanz fehlen.

Im Fernsehen gibt es folgende Eiskunstlauf-Übertragungen vom 7.-10. Dezember 2017 (und danach):

Donnerstag, 7.12.2017 auf One 10.15 Uhr Kurzprogramm der Paare (live), 11.30 Uhr Kurzprogramm der Herren (live)

auf 10.15 Uhr Kurzprogramm der Paare (live), 11.30 Uhr Kurzprogramm der Herren (live) Freitag, 8.12.2017 auf One 12.15 Uhr Kür der Herren (live)

auf 12.15 Uhr Kür der Herren (live) Samstag, 9.12.2017 auf One 8.25 Uhr Kür der Paare (live), 09.55 Uhr Kür im Eistanz (live), 10.20 Kür der Damen (live)

auf 8.25 Uhr Kür der Paare (live), 09.55 Uhr Kür im Eistanz (live), 10.20 Kür der Damen (live) Dienstag, 12.12.2017 – Eurosport 1 11.00-13.00 Uhr Zusammenfassung des GP-Finale Nagoya

Ergebnisse ISU Grand Prix Finale 2017 Japan 7.-9.12.2017

Das spannendste Finale erwartet uns im Eistanz. Hier glänzten die besten Paare mit absoluten Bestleistungen und Rekorden (2 x Weltrekord für Gabriella Papdakis – Guillaume Cizeron)

Hier bei uns in Salsango gibt es die Ergebnisse des ISU Grand Prix Finale Eiskunstlauf live oder mindestens zeitnah. Wir veröffentlichen die Ergebnisse aller Paare und Einzel-Sportler, so dass Sie spätestens vor jedem Kurzprogramm auch nachlesen können, wer genau am Start ist.

Ergebnis Eiskunstlauf-Paare ISU Grand Prix Finale 2017

Bei den Eistanz-Paaren freuen wir uns auf einen spannenden Wettbewerb und natürlich besonders, auf Aljona Savchenko – Bruno Massot, der inzwischen die deutsche Staatbürgerschaft hat. Bei den Deutschen lief die letzte Kür mit Bestleistung hervorragend im Hinblick auf dieses Finale. Der Beginn der Saison war aber etwas holprig.

Es starten im Kurzprogramm der Eiskunstlauf-Paare in folgender Reihenfolge:

Xiao Yu – Hano Zhang aus China Ksenia Stolbova – Fedor Klimov aus Russland Meagan Duhamel – Eric Radford aus Kanada Aljona Savchenko – Bruno Massot aus Deutschland Evgenia Tarasova – Vladimir Morozov aus Russland Wenjing Sui – Cong Han aus China

Ergebnis Herren ISU Grand Prix Finale 2017

Bei den Herren vermissen Sie vielleicht Yuzuru Hanyu und Javier Fernandez. Yuzuru Hanyu hatte sich beim 2. Wettbewerb verletzt und sich deshalb nicht qualifiziert. Bei Javier Fernandez lief der Saison-Auftakt nicht optimal…

Es starten im Kurzprogramm bei den Herren in folgender Reihenfolge:

Jason Brown aus den USA Adam Rippon aus den USA Sergei Voronov aus den USA Mikhail Kolyada aus Russland Shoma Uno aus Japan Nathan Chen aus den USA

Ergebnis Eistanz-Paare ISU Grand Prix Finale 2017

Es starten im Kurztanz die Paare in folgender Reihenfolge:

Anna Cappelini – Luca Lanotte aus- Italien Madison Hubbel – Zachary Donohue aus den USA Madison Chock – Evan Bates aus den USA Maia Shibutani – Alex Shibutani aus den USA Tessa Virtue – Scott Moir aus Kanada Gabriella Papdakis – Guillaume Cizeron aus Frankreich

Ergebnis Damen ISU Grand Prix Finale 2017

Weil Evgenia Medvedeva nicht am Start ist, obwohl eigentlich qualifiziert, ergeben sich besonders für die anderen eine besondere Chance, besonder sicher für Kaetlyn Osmond

Es starten im Kurzprogramm der Damen in folgender Reihenfolge:

Satoko Miyahara aus Japan Wakaba Higushi aus Japan Maria Sotskova aus Russland Carolina Kostner aus Italien Kaetlyn Osmond aus Kanada Alina Zagitova aus Russland

Ergebnisse ISU Junior Grand Prix Finale 2017 Nagoya 7.-9.12.2017

Die Startlisten und Ergebnisse der Junioren ergänzen wir vor bzw. nach jedem Wettbewerb.

