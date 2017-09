Eiskunstlauf: ISU Junior Grand Prix 2017 Riga 7.9.-9.9.2017

Im Eiskunstlauf ist in dieser Woche der ISU Junior Grand Prix 2017 in Riga – mit Eiskunstlauf-Wettbewerben vom 7.9.-9.9.2017! Hier wie immer der Zeitplan und die Ergebnisse des ISU Junior Grand Prix Eiskunstlauf 2017 aus Riga.

Beim “Riga Cup 2017” sind diesmal nicht nur die Damen, Herren und die Eistanz-Paare, sondern das erste Mal in dieser Saison auch die Eiskunstlauf-Paare dabei. Aber leider keine Paare aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Überhaupt hält sich die Gruppe der Sportler aus unseren Ländern diesmal wieder arg in Grenzen. Bei den Damen startet nur Kristina Isaev aus Deutschland, bei den Herren nur Isaak Droysen aus Deutschland und im Eistanz nur Charise Matthaei – Maximilian Pfisterer aus Deutschland. Sportler aus Österreich und der Schweiz haben wir nicht etwa vergessen. Es sind keine in Riga am Start.

Der Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix Riga vom 7.-9.September 2017 ist schon der 3. Wettbewerb in dieser Grand-Prix-Serie des internationalen Eiskunstlauf-Nachwuchses.

Kristina Isaev aus Deutschland ist 16 Jahre alt, stammt aus Hagen und lebt in Mannheim, startet auch für den MERC Mannheim. Isaak Droysen ist 17 Jahre alt, stammt aus Würzburg und lebt in Oberstdorf. Er startet vor den Wintersportverein Aschaffenburg und ist das erste Mal in so einem internationalen Wettbewerb dabei. Charise Matthaei – Maximilian Pfisterer laufen seit 2015 (international) gemeinsam und trainieren in Berlin. Charise Matthaie kommt auch aus Berlin und wird bald 17 Jahre alt. Maximilian Pfisterer ist 20 Jahre alt und kommt aus München.

Zeitplan des ISU Junior Grand Prix Riga 2017

Am 7. September 2017 sind in Riga folgende Eiskunstlauf-Wettbewerbe

um 10.45 Uhr das Kurzprogramm der Damen

um 16.00 Uhr das Kurzprogramm der Eiskunstlauf-Paare

um 18.10 Uhr das Kurzprogramm der Herren

Am 8. September 2017 sind in Riga folgende Eiskunstlauf-Wettbewerbe

um 10.15 Uhr der Kurztanz der Eistanz-Paare

um 12.50 Uhr die Kür der Eiskunstlauf-Paare

um 15.30 Uhr die Kür der Damen

Am 9. September 2017 sind in Riga folgende Eiskunstlauf-Wettbewerbe

um 12.30 Uhr die Kür der Herren

um 17.20 Uhr die Kür der Eistanz-Paare (Free Dance)

Ergebnisse des ISU Junior Grand Prix Riga 2017

Ergebnis Eiskunstlauf Damen ISU Junior Grand Prix 2017 Salzburg

Kristina Isaev läuft im Kurzprogramm nach dem Song “Hit The Road Jack” von Ray Charles. Die Kür läuft sie dann nach dem Stück “Oroboy” von David Pena Dorantes und nach “Poeta” von Vincente Amigo. Ihr Trainer ist Peter Szczypa, für die Choreografien ist Francesca Cotongi verantwortlich.

Kristina Isaev erhielt im Kurzprogramm 30,46 Punkte (16,61+16,85-3,00). Da lief leider einiges schief diesmal – und reichte zunächst für Platz 30.

Zwischenstand der besten Ladies nach dem Kurzprogramm:

Daria Panenkova aus Russland 66,65 (39,70+26,95) – das erste Mal dabei… Alisa Fedichkina aus Russland – 63,48 (37,00+26,48) Emmy Ma aus den USA – 59,92 (32,60+27,32) Alison Schumacher aus Kanada – 55,64 (31,18+24,46) Yuhana Yokoi aus Japan – 55,19 (29,98+25,21) Rika Kihira aus Japan – 55,05 (28,77+27,28)

Allgemeine Nachrichten zum Thema Eiskunstlauf in unseren Eiskunstlauf-Nachrichten oder spezieller unter Eiskunstlauf Nachwuchs. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften aus hiesiger Sicht finden Sie auf dieser extra von uns eingerichteten Seite.