Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 27.11.2017

Matthias Reim gibt 14 Open Air Konzerte 2018. Neben ein paar großen Städten kommt Matthias Reim 2018 auch in einige Städte, die sonst eher nicht so oft auf dem Tourplan von bekannten Künstlern stehen. Allerdings hat das bei Matthias Reim auch schon eine gewisse Tradition, denn das macht er immer wieder. Schön für die Matthias Reim – Fans dort, dass sie nicht immer nur in die großen Arenen fahren müssen.

Gerade ist Matthias Reim 60 Jahre alt geworden. Dazu noch nachträglich alle Gute zum Geburtstag!

Die Karten für die Open-Air-Konzerte 2018 von Matthias Reim 2018 kosten zwischen 40-50 €. Bei einigen Konzerten gibt es für Kinder bis 12 Jahre spezielle Tickets für 6 €. Wir haben das für einige, aber nicht für alle Konzert-Orte geprüft. Tickets gibt es hier bei eventim (Link folgen). Ihr findet den Link auch noch einmal unter den Konzert-Terminen.

Matthias Reim Open Air Konzerte 2018

Wir haben die Matthias Reim – Konzerte zeitlich geordnet und die Städte hervorgehoben. So viele sind es ja nicht, dass wir nicht alphabetisch nach Ort sortieren müssen…

Bad Elster am 30. Juni 2018 im NaturTheater Bad Elster

am 30. Juni 2018 im NaturTheater Bad Elster Görlitz am 20. Juli 2018 im Landskron Brauereihof der Kulturbrauerei

am 20. Juli 2018 im Landskron Brauereihof der Kulturbrauerei Müllrose am 21. Juli 2018 in den Oderland Mühlenwerken

am 21. Juli 2018 in den Oderland Mühlenwerken Bremerhaven am 27. Juli 2018 auf dem Open-air-Gelände der Stadthalle Bremerhaven

am 27. Juli 2018 auf dem Open-air-Gelände der Stadthalle Bremerhaven Eberswalde am 28. Juni 2018 auf der Freilichtbühne im Familiengarten

am 28. Juni 2018 auf der Freilichtbühne im Familiengarten Demmin am 3. August 2018 auf der Waldbühne Demmin

am 3. August 2018 auf der Waldbühne Demmin Bochum am 22. August 2018 auf dem Zeltfestival Ruhr

am 22. August 2018 auf dem Zeltfestival Ruhr Hamburg am 24. August 2018 auf der Stadtpark Freilichtbühne

am 24. August 2018 auf der Stadtpark Freilichtbühne Oranienburg am 25. August 2018 im Schloss Oranienburg

am 25. August 2018 im Schloss Oranienburg Dresden am 31. August 2018 auf der Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde

am 31. August 2018 auf der Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde Steinbach-Langenbach am 1. September 2018 im Naturtheater Steinbach-Langenbach

am 1. September 2018 im Naturtheater Steinbach-Langenbach Leipzig am 7. September 2018 auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park

am 7. September 2018 auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park Spremberg am 8. September 2018 auf der Freilichtbühne Spremberg

am 8. September 2018 auf der Freilichtbühne Spremberg Potsdam am 15. September 2018 im Sportpark Kirchsteigfeld

Hier nochmal der Ticket-Link zu eventim.

