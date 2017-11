﻿ Mit Sport gegen den Herbstblues

Der Sommer ist vorbei. Die Tage werden kürzer. Oft ist es draußen kühl und nass. Die Sonne zeigt sich nur noch selten. Das lässt die Laune sinken und sorgt bei vielen Menschen für den s.g. Herbstblues. Doch auch an grauen Tagen können Sie sich wohlfühlen. Wichtig ist, in Bewegung zu bleiben und trotzdem nach draußen zu gehen. Sport ist ein gutes Gegenmittel bei beginnenden Verstimmungen.

Herbstblues oder Depression?

Der s.g. Herbstblues ist klar abzugrenzen von einer Depression. Während Sie mit einer Depression zum Arzt gehen müssen, können Sie einer vorübergehenden melancholischen Stimmung selbst etwas entgegensetzten. Anpassungsschwierigkeiten sind in der kalten Jahreszeit nicht selten. Die dunklen Tage schlagen vielen Menschen aufs Gemüt.

Objektive Gründe dafür sind z.B. Lichtmangel, sinkende Temperaturen und zu wenig Bewegung. Typische Symptome des s.g. Herbstblues sind Lust- und Antriebslosigkeit, Müdigkeit oder ein erhöhtes Schlafbedürfnis, manchmal auch Stimmungsschwankungen.

Sie kennen das selbst: Morgens beim Aufstehen ist es noch nicht hell und nach Feierabend ist es auch schon wieder dunkel. Diese Dunkelheit kann müde und antriebslos machen. Außerdem sind die sinkenden Temperaturen unangenehm und oft zeigt sich das Wetter nasskalt.

Das Immunsystem hat also viel zu tun, um Krankheitserreger und Erkältungen abzuwehren. Dazu kommt, dass wir uns nicht mehr so viel draußen aufhalten. In der geheizten Wohnung ist es nämlich viel gemütlicher. In der Folge kommen Bewegung und Sport zu kurz.

Sport sorgt für gute Laune

Bewegung an der frischen Luft und Sport helfen, die Laune wieder zu verbessern! Schon ein Spaziergang von einer halben Stunde verbessert das Befinden. Dafür können Sie die Mittagspause nutzen und dabei vielleicht sogar etwas Sonne genießen. Das beugt einem Serotoninmangel vor.

Natürlich ist es nicht leicht, den inneren Schweinehund zu überwinden – besonders wenn es draußen kalt, windig, regnerisch ist oder es gar schneit. Aber es lohnt sich, dem Herbstblues mit Bewegung und Sport zu begegnen; Rad fahren, Joggen oder Nordic Walking aktivieren den Körper. Im Winter bietet sich auch das Skifahren an.

Wichtig ist geeignete Kleidung. Dazu gehört bei intensiver Bewegung Funktionsunterwäsche aus atmungsaktiver Mikrofaser und dann weiter folgt man je nach Wetter und Temperaturen dem s.g. Zwiebelprinzip. Unbedingt sollte man darauf achten, Kopf, Hals und Hände zu schützen.

Mütze, Schal und Handschuhe sind nicht nur Accessoires, sondern hilfreich – gerade bei Anfängern – aus der Lust auf den Sport keinen Frust werden zu lassen. Auch dafür gibt es spezielle Materialien, spezielle Ausführungen für den Sport. Aber die meisten von uns können sich erst einmal gut mit dem behelfen, was ohnehin im Kleiderschrank liegt.

Aufmerksamkeit sollte man unbedingt auch dem Schuhwerk schenken. Zum Spazierengehen braucht man warme Schuhe mit möglichst festen und rutschfesten Sohlen mit entsprechendem Profil. Das lohnt sich nicht nur für Wald und Flur. Wenn es draußen glatt wird, bei Schnee oder gar Eis, ist man schell froh über die richtigen Schuhe. Wer regelmäßig laufen geht (joggen), sollte sich auch für die kalte Jahreszeit atmungsaktive und leichte Laufschuhe, vielleicht sogar ein 2. oder 3. Paar zulegen, damit man je nach Wetter eine Auswahl hat oder auch genug Zeit und Gelegenheit zum Trocknen bleibt.

Ideen- und abwechslungsreich bleiben

Am besten, man macht sich schon im Vorfeld Gedanken, spricht mit Freunden und Trainern, sucht sich Verbündete. Manchem hilft es, ein regelmäßiges Trainingsprogramm zu entwickeln. Da gibt es inzwischen etliche Apps und natürlich immer Bücher. Für andere ist vielleicht eher eine Ideenliste eine Hilfe, z.B. was man mit wem machen könnte, wenn es draußen richtig regnet oder es doch zu kalt wird. Auch gibt es diverse Online-Fitness-Programme für ein Training daheim.

Auf das Fitnessstudio kann immer ausgewichen werden. Wer aber keinen festen Vertrag hat oder will, sollte sich schon mal umschauen, wo man auch nur gelegentlich trainieren gehen oder Kurse belegen kann. Auch können Sie, vielleicht sogar zusammen mit Freunden, in die Schwimmhalle gehen.

Kein Sport-Tipp bei uns, ohne den Verweis auf Tanzunterricht! Gehen sie in eine Schnupperstunde. In großen Städten werden inzwischen immer häufiger offene Tanzstunden angeboten. Schauen Sie sich bei uns im Magazin um, da werden Sie viele Tipps rund um das Tanzen finden. Auch entsprechende Termine für Anfänger…

Treffen Sie sich mit Freunden, vielleicht auch mal mit solchen,die Sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Denn auch soziale Kontakte heben die Stimmung. Nutzen Sie die Zeit, die sie haben…

Nicht zuletzt: Sport weckt die Lebensgeister! Der Kreislauf und der Stoffwechsel werden aktiviert, sodass der Körper in Schwung kommt und gekräftigt wird. Außerdem helfen Kraft- und Ausdauertraining, eine winterlich-saisonbedingte Gewichtszunahme zu vermeiden. Der nächste Sommer kommt bestimmt!