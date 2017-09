Neuer Platz 1 in Salsango Schlager-Hitparade 18.-24. September 2017

Anita und Alexandra Hofmann erobern die Spitze unserer Schlager Charts

Anita und Alexandra Hofmann sind wieder zurück auf Platz 1 in der Salsango Schlager-Hitparade. Anita und Alexandra Hofmann waren mit ihrem Schlager “Keine Liebeslieder!” schon einmal auf dem 1. Platz, sind dann zurückgefallen und haben sich dann über mehrere Wochen Stück für Stück wieder nach oben “gekämpft”.

Die Salsango Schlager-Hitparade ermittelt jede Woche die Schlager-Charts nach den von Salsango-Lesern abgegebenen Stimmen. Daran beteiligen sich jede Woche mehrere Hundert Leser unseres Magazin.

Voraussetzungen dafür, dass ein Schlager als Neuvorstellung in die Salsango Schlager-Hitparade aufgenommen werden kann, ist Video auf youtube – und natürlich, dass ein Titel neu veröffentlicht wurde. Wir erstellen nämlich jede Woche eine Playlist aus den Videos, die man sich dann jederzeit anhören oder auch anschauen kann, wie man Lust hat. So hat man immer über eine Stunde verschiedener, aktueller Schlager verfügbar.

Wir achten in gewissem Sinn auch auf die Tanzbarkeit der Lieder, was mit der allgemeinen, inhaltlichen Ausrichtung unseres Salsango-Magazin zu tun hat.

Dann bleiben die Lieder so lange in den Charts, bis ein Schlager keine oder nicht mehr genug Stimmen bekommt – oder ein neuer Titel von dem Schlagersänger, der Schlagersängerin oder der Band veröffentlicht wurde. Meist stellen wir dann beide Lieder alternativ zur Abstimmung und der Titel, der mehr Stimmen bekommt, platziert sich in der Hitparade. Ein automatisches Ausscheiden nach x Wochen gibt es nicht.

Salsango Schlager-Hitparade Platzierungen am 17. September 2017

Auf den vorderen Plätzen differenzieren wir immer genau nach den abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit listen wir die Titel auch auf dem gleichen Platz und nennen die Titel in alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen der Interpreten.

Auf den letzten Plätzen kann es sein, dass wir mehrere Titel gruppieren, in dieser Woche ist das Platz 13 – es könnten auch 2 oder mehr Plätze sein. Die Schlager in dieser Gruppe haben ähnlich viele Stimmen bekommen und können prozentual nur im Zehntel oder manchmal nur im Hundertstel-Bereich unterschieden werden. Deshalb fassen wir die zusammen. Diese Lieder werden auch alphabetisch nach Interpret sortiert.

Anita und Alexandra Hofmann – Keine Liebeslieder! Semino Rossi – Wir sind im Herzen jung Anni Perka – Liebe lebt ewig Linda Fäh – Der perfekte Herzschlag Frank Schöbel – Berührung Fantasy – Ich brenn durch mit Dir (Berlin) Kathrin & Peter – Sage niemals nie Allessa – Frei sein

Anna-Carina Woitschak – Ich war erst 17

Pia Malo – Du tust mir gut Bernhard Brink – 100 Millionen Volt

Maria Voskania – Ich seh nur Dich Nik P – Dieser Ring Olaf Berger – Hast Du heut schon gelebt Feuerherz – Lange nicht genug

Julia Lindholm – Nur weil es Dich gibt Eva Luginger – Für Dich

Grazia & Jay – Amore Mio

Howard Carpendale – Wenn nicht wir

Maite Kelly – Jetzt oder nie

Marc Marshall – Wie mein Herzschlag

Melissa Naschenweng – Net mit mir

Vanessa Mai – Nie wieder

Hier der Video-Player mit allen Schlagern aus der Salsango Schlager-Hitparade, die Titel in der Reihenfolge, wie abgestimmt wurde. An den Anfang stellen wir immer die aktuellen Neuvorstellungen. Das sind in dieser Woche Andrea Berg mit “Ja, ich will” und 2 Lieder von Helene Fischer, “Achterbahn” und “Herzbeben“, von denen erst kürzlich die Videos online gestellt wurde. Von Helene Fischer wird es nur der Titel in die Charts schaffen, der am meisten Stimmen erhält.

