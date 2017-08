Riverdance Tour 2017 in Deutschland Oktober-November 2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 31.08.2017

Riverdance - Die erfolgreichste Tanzshow der Welt 2017 in Deutschland!

Riverdance, die irische Tanz-Show, ist im Oktober und November 2017 in Deutschland zu Gast. 14 Riverdance-Shows in 11 Städten stehen auf dem aktuellen Tour-Plan.

Riverdance ist bei vielen Musik- und Tanz-Fans untrennbar mit dem irischen Stepptanz verbunden. Riverdance, Stepptanz und Irische Musik gehören zusammen, wie Elvis und Rock’n’Roll, Tango und Leidenschaft, Tempo und Taschentücher, Post it und kleine Klebezettel. Untrennbar verbunden sehen wir sofort die berühmte Riverdance Line nach keltischer Musik vor unserem geistigen Auge Stepptanzen.

Die aktuelle Riverdance-Show 2017 erzählt die bewegende Geschichte des irischen Volkes von Auswanderung, Abschied, Aufbruch, Heimkehr und dem Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Also zeigt das Tanz-Ensemble neben dem berühmten Stepptanz auch andere internationalen Tanzstile wie z.B. Flamenco und russischer Folklore in perfekter Synchronität und mit atemberaubenden Kostümen. Die Musik wird live eingespielt.

Seit der Premiere beim Eurovision Song Contest 1994 hat das Original Riverdance-Ensemble über 25 Millionen Zuschauer in 46 Ländern in die Musical-Theater und Bühnen gelockt und allein in Deutschland rund 5 Millionen Zuschauer begeistert.

Tickets für Riverdance 2017 in Deutschland gibt es ab ca. 50 €, von Stadt zu Stadt verschieden manchmal auch erst ab knapp 75 € direkt bei eventim. Es gibt aber auch teurere Tickets, je nach Sitzplatz und spezielle, z.B. VIP-Tickets. Die Shows beginnen meist um 20.00 Uhr. Sonst schreiben wir es unten hin…

Termine und Städte der Shows 2017 von Riverdance – Das Original

Folgende Städte stehe auf dem Tournee-Plan 2017:

am 01. Oktober 2017 Riverdance in Kiel in der Sparkassen-Arena Kiel – Beginn 18.00 Uhr!

am 12. Oktober 2017 Riverdance in Köln in der Lanxess Arena

am 13. Oktober 2017 Riverdance in Hof in der Freiheitshalle Hof

am 14. Oktober 2017 Riverdance in München in der Olympiahalle – 2 Shows, 15.30 und 20.00 Uhr

am 21. Oktober 2017 Riverdance in Offenburg in der Baden-Arena Offenburg

am 22. Oktober 2017 Riverdance in Saarbrücken in der Saarlandhalle Saarbrücken

am 31. Oktober 2017 Riverdance in Schwerin in der Sport- und Kongresshalle Schwerin

am 01. November 2017 Riverdance in Magdeburg in der GETEC Arena Magdeburg

am 02. November 2017 Riverdance in Berlin in der Mercedes-Benz Arena

am 03. November 2017 Riverdance in in Hamburg im Mehr! Theater am Großmarkt

am 04. November 2017 Riverdance in Bremen im Musical Theater Bremen

am 05. November 2017 Riverdance in Oberhausen in der König Pilsener Arena

Quellenangabe: Die Fotos wurden uns vom Veranstalter River Concerts zur Verfügung gestellt. Fotografen, soweit bekannt, sind am Foto selbst angegeben.