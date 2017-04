Salsa Festival Augsburg 2017 – 12.-14. Mai 2017

Viel Bachata und Kizomba bei Salsa Festival Augsburg 2017

Salsa Festival Augsburg – Foto: © Igor Borodin – fotolia.com

Das Salsa Festival Augsburg 2017 findet vom 12.-14. Mai 2017 statt, diesmal ein Wochenende später als sonst. Wie zuvor schon gibt es 2 Salsa-Partys in der Tanzbar Augsburg am Freitag, 12. Mai 2017 und am Sonntag, 14. Mai 2017 und als Höhepunkt die Gala-Nacht am 13. Mai 2017 im Parktheater im Kurhaus Göggingen.

Daneben hat das Salsa Festival Augsburg 2017 wieder viele Workshops in 4 Räumen und 6 zeitlichen Ebenen am Samstag und 5 Zeit-Ebenen am Sonntag. Das macht in Summe nach Adam Ries 44 Workshops beim Salsa Festival Augsburg 2017. Die Tanzbar ist übrigens in der Piccardstr. 6a in 86159 Augsburg.

Sehr schön ist, dass es beim Salsa Festival Augsburg auch 2017 nicht nur bei der Gala-Nacht einen Schnupperkurs für Salsa-Neulinge gibt, sondern im Rahmen des Workshops-Programms ist ein Raum am Samstag nur für Anfänger reserviert. Dort gibt es nicht nur Salsa, sondern auch Bachata, Kizomba und Semba. Das gilt übrigens auch für die Mittelstufe- und die fortgeschrittenen Salsa-Tänzer.

Tickets gibt es für das Salsa Festival Augsburg 2017 natürlich als Fullpass, aber auch als Tages-Pass, als Party-Pass, als Beginner-Pass, als “Sensual-Pass” nur für Bachata und Kizomba oder auch für die Partys separat. Die Preise sind naturgemäß recht unterschiedlich. Wir legen am Ende des Artikels einen Link zu einem Formular, über das Ihr Tickets erwerben könnt.

Die eingeladenen Tanzlehrer und Showtänzer sind aller Ehren wert. Das beginnt bei den amtierenden Deutschen Salsa-Meistern Kamil Kaminski – Natalie Metzdorf aus Stuttgart und geht über ebenso international bekannte Paare, die sich auf Bachata oder Kizomba spezialisiert haben, wie etwa Fernandes Luyengo & Janine Kuhn aus Böblingen, Nuno & Sarai und Toni & Lara aus Barcelona oder Fernando Alonso & Ayelen aus Madrid – Namen, bei denen eingefleischten Bachata- und Kizomba-Tänzern sicher in den Ohren klingeln…

