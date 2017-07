Salsa-Festival Freiburg 22.7.-6.8.2017 – Sommertanzwochen in Freiburg

Das Salsa Festival Freiburg ist kein typisches Festival. Wie in den letzten Jahren schon sind das auch 2017 wieder “kubanische Sommer-Tanz-Wochen” der Tanzschule Timbalaye, die über 3 Wochen und Wochenenden gehen. In dieser Zeit kann man in Freiburg so intensiv Tanzen lernen, wie sonst nur selten.

Im Grunde bietet die Tanzschule Timbalaye Freiburg 5 verschiedene Programme an, nämlich am 22.-23. Juli 2017, am 29.-30. Juli 2017 und am 5.-6. August 2017. Und zusätzlich die Intensiv-Wochen vom 24.-28.7.2017 und vom 1.7.-4.8.2017. Das Programm und die Bedingungen sind zu umfangreich, um sie hier vernünftig darstellen zu können. Schaut deshalb bitte auf die Webseite des Festivals.

Zu jedem Salsa-Festival gehören Partys. Die gibt es auch bei diesem Salsa-Festival in Freiburg. Geplant sind Partys für den 22.7.2017, den 29.7.2017 und den 5.8.2017 geplant.

Wer an diesen Tagen keine Zeit hat, sondern erst später oder sich auch für andere Tanzschulen interessiert, dem empfehlen wir in unsere aktualisierten Stichworte Salsa Freiburg, Bachata Freiburg und Kizomba Freiburg zu schauen.

