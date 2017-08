Salsa-Party Tropicando in der Biosphäre Potsdam am 5. August 2017

Potsdam. Alle Jahre wieder… Nein, es ist Salsa-Sommer-Party in der Biosphäre Potsdam am 5.8.2017 und nicht Weihnachten! Trotzdem gibt es die Salsa-Party Tropicando in der Biosphäre Potsdam alle Jahre wieder Anfang August.

Das ist die Salsa-Party mit Feuerwerkersinfonie, die auch an diesem Abend im Volkspark Potsdam stattfindet. So haben die Salsa-Tänzer, die nicht nur aus Potsdam, sondern auch aus Berlin und sogar der weiteren “Umgebung” kommen nicht nur einen wunderschönen Tanzabend mit Salsa, Bachata, Merengue & Co., sondern können ganz nebenbei auch noch das Feuerwerk genießen.

Die Salsa-Partys in der Biosphäre Potsdam sind immer wieder einer der Höhepunkte für Salsa-Tänzer aus Berlin, Potsdam und der Region. Die Atmosphäre bei der Party ist eine ganz besondere, die Leute sind nicht nur nett, sondern es sind (auch) andere da als bei den sonst üblichen Salsa-Partys und im tropischen Gewächshaus kann man beiläufig oder auch tiefgründige Gespräche führen. Weil es drinnen oft sehr warm ist, solltet Ihr Euch entsprechend wappnen und außerdem kann man bei gutem Wetter draußen auf der Terrasse tanzen.

Los geht es am 5. August 2017 wie immer um 20.00 Uhr. Der Eintritt kostet inzwischen 10 €. Umsonst ist bekanntlich noch nicht mal der… Na, Ihr wisst schon… Für die Musik sorgt diesmal DJ Pelao und für alle, die noch nie Salsa getanzt haben, gibt es zu Beginn noch eine kostenlose Schnupperstunde Salsa.

Die Biosphäre ist in der Georg-Hermann-Allee in Potsdam. Wer die Salsa-Party in der Biosphäre Potsdam noch nicht kennt: Der Eingang zur Party ist seitlich, also vom Parkplatz aus an der Biosphäre erst vorbei und dann rauf auf das Gelände. Wenn Ihr nicht die Ersten seid, werdet Ihr die Salsa-Klänge schon von weitem hören. Und wenn Ihr dem Link unten folgt, könnt Ihr nicht nur nach der Anfahrt schauen, sondern auch mehr über die Biosphäre erfahren.

