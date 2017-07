Salsa tanzen in Leipzig am 29.7.2017 am Musikpavillon

Salsa Live-Muik im Clara-Zetkin-Park Leipzig

Am Samstag, den 29.7 2017 kann man in Leipzig Salsa tanzen, nachmittags open air am Musik-Pavillon im Clara-Zetkin-Park. Zum “Baileo Salsa-Sommer am Musikpavillon” am Samstag hat die Tanzschule Baileo-Tanzpassion die Band “Mambo Qunito Piso” eingeladen, so dass man nach einem Schnupperkurs nach Live-Musik Salsa tanzen kann.

Die Veranstaltung gibt es inzwischen schon zum 8. Mal open air am Musik-Pavillon im Clara-Zetkin-Park. Damit soll an die frühere Tradition der Musik-Pavillons angeknüpft werden, Musik zu genießen und bei passender Gelegenheit auch danach zu tanzen.

Los geht es am Samstag, 29.7.2017 um 16.00 Uhr mit einem Salsa-Schnupperkurs für alle, die noch nicht Salsa tanzen können. Anschließend kann bis 20.00 Uhr frei getanzt werden. Die Bilder hier im Artikel aus den vergangenen Jahren zeigen, dass der “Baileo Salsa-Sommer am Musikpavillon” ein tolle Veranstaltung ist, die man unbedingt besuchen sollte! Jedermann ist willkommen, gleich wie alt er ist oder woher sie kommt. Auch Kinder sind gern gesehen und können natürlich mitgebracht werden.

Zwischendurch gibt es noch eine Tanz-Show von Baileo-Tanzpassion Leipzig. Der Eintritt ist frei.

Der Musik-Pavillon im Clara-Zetkin-Park Leipzig ist dort, oder wer es genauer braucht, in der Anton-Bruckner-Allee 11.

Vielen Dank an Janine Edler vom Veranstalter für die Info und die Fotos. Alle Rechte liegen dort.