Tanguera: Tango Musical 2017 und Show Frankfurt, München, Köln

Tanguera, das bekannte Tango Musical aus Buenos Aires, ist im Sommer 2017 in Frankfurt, München und Köln zu Gast. Gute Nachrichten also für alle Tango-Freunde in Hessen, Bayern und NRW. Tanguera ist bestimmt die beeindruckendste Tango-Show, die regelmäßig bei uns zu sehen ist. Die Städte wechseln von Jahr zu Jahr. Das Tanguera-Gastspiel 2017 steht unter Schirmherrschaft des berühmten Dirigenten Daniel Barenboim. 30 Tango-Tänzer umfasst das üppig Tanz-Ensemble, dass bei Tanguera auf der Bühne Tango tanzt und die Zuschauer in seinen Bann zieht.

Regelmäßig weisen wir hier auf Tanguera hin, wenn die Show zu uns kommt – meist einmal im Jahr. Die übrige Zeit ist Tanguera auf der ganzen Welt unterwegs und feiert Erfolge, wo es hinkommt. Das Musical erzählt die Geschichte einer jungen Frau in Buenos Aires und hat alles, was zum Tango gehört. Liebe und Schmerz, beste Musik und erstklassige Tänzer, beeindruckende Choreografien und eben solche Lichteffekte.

In diesem Jahr ist Tanguera in Frankfurt vom 6.-8. Juli 2017 in der Alte Oper Frankfurt mit 4 Shows. Erleben kann man Tanguera in München vom 11.-16. Juli 2017 im Deutschen Theater mit 8 Shows. Zum Abschluss der Tour 2017 gibt es Tanguera in Köln vom 15.-20. August 2017 in der Kölner Philharmonie mit noch einmal 8 Shows.

Tanguera-Tickets gibt es schon ab ca. 25 €, in Frankfurt für 36 €, in Köln für 46,50 €. Die Tickets bekommt man z.B. bei eventim.

