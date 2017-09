Tanzabende auf Mallorca – 3 Tipps für eine Reise mit Hüftschwung

Mallorca ist und bleibt das Reiseziel Nummer eins vieler Urlauber in Deutschland. Kein Wunder also, dass sich auch die Tanzszene auf der Insel weiterentwickelt hat und einige Möglichkeiten für gelungene Tanzabende bietet. Dabei ist das Angebot zum Tanzen auf der Sonneninsel Mallorca jedoch sehr differenziert und bietet von den Standardtänzen über Bachata, Salsa und Tango auch Swing an.

Einige Hotels bieten solche Tanzabende an, in der Hochsaison auch Hotels in den eher touristisch geprägten Urlaubsorten. In den etlichen Bars und Diskotheken kann man das Tanzbein schwingen und zusammen mit den vielen kleinen, hiesigen Lokalen bietet sich für jede Altersklasse eine geeignete Gelegenheit für unvergessliche Tanzabende.

Längst bieten einige Tanzschulen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz spezielle Tanz-Reisen nach Mallorca (oder auch anderswo hin) an, während derer man einen Tanz erlernen oder seine Fähigkeiten vertiefen kann.

Nicht zu vergessen sind unbedingt die örtlichen Tanzschulen oder manchmal auch nur einzelne Tanzlehrer, die in verschiedenen Orten über die Woche verteilt, Stunden geben und Partys mit ihrem Unterricht bereichern.

Aus diesem Grund haben wir für eine Reise nach Mallorca drei Tipps für Musik- und Tanz-Fans zusammengestellt. Damit gelingt es, die Reise voll in den Fokus für die Leidenschaft zum Tanzen zu stellen.

3 Tipps zum Tanzen und Tanzen lernen auf Mallorca

Vorbereitung – von der Buchung des Hotels bis zum Aufenthalt auf Mallorca

Vor allem für die Reise nach Mallorca, mit dem Ziel an ausgiebigen Tanzabenden teilzunehmen, spielt die Reiseplanung eine entscheidende Rolle. So kann man schon mit der Buchung des Hotels vieles richtig machen, will man das Thema Tanzen in den Mittelpunkt des Urlaubs stellen.

Das kulturelle Zentrum von Mallorca ist natürlich Palma. Das gilt ganz genauso für das Tanzen. Besonders in der Nebensaison, aber auch in der Hauptsaison, finden Sie hier die meisten Möglichkeiten zum Tanzen. Deshalb sollte man direkt in Palma wohnen – oder aber, wenn man tagsüber eher die Abgeschiedenheit im Inneren der Insel sucht oder vielleicht ein Lieblingshotel oder einen Lieblingsort im Westen oder Norden der Insel hat, sich für die Leihe eines Mietwagens entscheiden. Damit kann man sich schnell und zielstrebig auf der Insel bewegen und die Tanzlokale ansteuern. Am besten bucht man schon in Deutschland einen Mietwagen, um am Urlaubsziel keine teuren Preise bei Leihwagenfirmen zahlen zu müssen.

Spontane Tanzabende auf der Insel erleben

Besonders wer sich für einen Spontan- oder Pauschalurlaub entschieden hat, sollte den oben genannten Tipp unbedingt im Auge haben, denn in den vielen Hotels gibt es sicher manche Unterhaltung, aber selten solche, die ein Tänzerherz begehrt.

Na klar, wer sich vor allem zum Feiern ins Party-Getümmel werfen will, bucht am besten ein Hotel in der Nähe und muss dann dort auch nicht mehr weg. Der Ausflug in die Diskotheken, z.B. in El Arenal zwischen Bierkönig und Megapark oder auch anderswo, ist dann nur einen Katzensprung entfernt. Wer allerdings weit weg von der Party-Meile ein Hotel hat, ist auf Taxi oder Mietwagen angewiesen.

Wer gediegenere Unterhaltung sucht oder auch ein gepflegtes Gespräch mit neuen Bekannten, ist wieder in Palma richtig. Dort gibt es im Zentrum viele Möglichkeiten, Live-Musik zu erleben, Leute kennen zu lernen und hin und wieder auch zum Tanzen – Hotel-Bars, Nachtclubs und Diskotheken inklusive. Außerhalb der Feriensaison findet man fast nur hier Angebote zum geselligen Abend. In der Hauptsaison entstehen immer wieder wechselnd Bars oder Pubs, in denen es Musik und Tanz gibt.

Einen aktuellen Überblick über Veranstaltungen, die heute oder in den nächsten Tagen stattfinden, bietet immer Inselradio Mallorca, das auch wir regelmäßig hören und nur empfehlen können.

Auf Mallorca Tanzkurse planen

Wer in Deutschland eine Tanzreise gebucht hat, weiß auch wann er wo und mit wem Tanzkurse hat. Meist sind die Angebote wirklich gut! Wer aber eher privat bleiben möchte und nicht so ein Gruppenerlebnis sucht, muss das vorher gut selbst planen.

Für Salsa Tanzkurse auf Mallorca haben wir immer aktuelle Informationen, die Sie unter der vorn verlinkten Seite finden – das ganze Jahr hindurch. Dort finden Sie zudem Empfehlungen für Tanzlehrer und Tanzschulen, an die Sie sich wenden können. Auch für Tango und Swing haben wir immer wieder aktuelle Informationen. Im Zweifel schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@salango.de. wir helfen Ihnen gern weiter!

Im Bereich Standard- und Latein empfehlen wir Ihnen unbedingt, Tanzlehrer im Privatunterricht zu buchen. Das ist nicht ganz billig, lohnt sich aber in jedem Fall! Auch hier geben wir gern Tipps.

Mehr solche Artikel finden Sie bei uns unter unseren Ratgebern.