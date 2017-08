TRAVI – Bang! – Der Wachmacher-Musik am Morgen

“Bang – like a drum” singt Jodie Connor von TRAVI. Ob nun als Wachmacher am Morgen, zum Spaß bei der Beach-Party oder zum Tanzen in der Nacht. Judie Connor ist der weibliche Part, David Da Wood der männliche Teil – zusammen sind sie TRAVI. Die Bezeichnung “Musikerkollektiv” würde ein britsches Duo wohl sicher nicht selbst wählen und zielt von Deutschland aus auch in die falsche Himmelsrichtung.

Die beiden Musiker kennen sich schon ein paar Jahre und hatten auch schon hier und da zusammengearbeitet. Mit “Bang” wollen Judie Connor und David DaWood nun als TRAVI gemeinsam die Charts erobern. Hier geht es zum Download oder Streaming vom Song bei amazon.

