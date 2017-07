Vertanzt 2017 – Tanz-Festival zum Mittanzen Röthenbach 20.-23.7.2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 18.07.2017

“Vertanzt” wird vom 20.-23. Juli 2017 die Alm bei Röthenbach im Emmental in der Nähe von Bern. Einmal im Jahr lädt das Tanz-Festival “Vertanzt” die Tanzfreudigen aus nah und fern zu einem besonderen Erlebnis ein, das es sonst in dieser Art bei uns nicht gibt. 4 Tage tanzen, was das Herz begehrt, neue Tänze kennenlernen, wie neue Leute – oder alte Freunde wieder treffen.

20 Tänze und Tanzstile stehen auf dem Programm in Zelten oder im Freien, in jedem Fall in einmaliger Atmosphäre und Umgebung, nämlich tatsächlich auf der Alm. Dabei wird nicht nur getanzt, sondern auch gequatscht und sinniert und natürlich gefeiert. Ganz nach “Vertanzt”-Art.

2017 ist das Motto “Lateinamerika”. Also stehen Tänze wie Salsa, ihre Nebenbuhler und Vorgänger im Fokus. Aber auch alte Tänze der Einwohner Amerikas, die schon da waren, bevor Engländer, Spanier, Portugiesen und Franzosen europäische Traditionen mit dorthin brachten, oder deren Sklaven die Tänze Afrikas. Freut Euch also auf zum Beispiel Bachata, Bollywood, Cha Cha Cha, Fandango, Forro, Griechische Tavernentänze, Linedance, Mexikanische Tänze, Orientalischen Tanz, Schweizer Tänze, Samba, Son, Tango Argentino, Zigeunertänze.

Besonders wichtig ist beim Tanz-Festival “Vertanzt” in Röthenbach immer die Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit. Deshalb werden z.B. einfache Kreis- und Paartänze gepflegt, bei denen jeder schnell mit machen kann. Außerdem gibt es eine Menge Live-Musik, ob von einzelnen Musikern oder auch kleinen und größeren Gruppen. Und wer dann morgens erstmal zu sich kommen muss, bevor er zum nächsten Workshop geht, kann eines der Yoga-Angebote nutzen.

Wie immer verlinken wir am Ende des Textes den Workshop-Plan, damit Ihr Euch dort einen umfassenden Überblick verschaffen könnt, wes in Röthenbach im Emmental bei Vertanzt angeboten wird. Dort erfahrt Ihr auch alle weiteren Details, z.B. zu den Tickets oder wo Ihr schlafen könnt. Das geht übrigens im Camping, im Schlafsaal und wenn Ihr Glück habt auch noch in einer Pension oder einem Hotel.

Die Tickets gibt es als Tagespässe für 1, 2, 3 oder alle 4 Tage und die kosten von 55 CHF für einen Tag bis 155 CHF für alle 4 Tage. Für Kinder, Jugendliche und Studenten gab es bisher immer Sonderkonditionen.

Wir empfehlen das Tanz-Festival “Vertanzt” in Röthenbach im Emmental jedes Jahr auf’s Neue! Wenn Ihr Zeit habt, fahrt mal hin!

Röthenbach liegt im Emmental südöstlich von Bern. Wenn Ihr auf den Link klickt, öffnet sich eine Karte und Ihr könnt auch gleich einen Routenplaner starten.

