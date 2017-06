Zumba Trainer Ausbildungen im Sommer 2017

Wer Zumba Trainer werden möchte, muss eine Ausbildung absolvieren. Wir haben die Termine für den Sommer 2017 – Juni, Juli und August aktualisiert. In Deutschland finden über den Sommer eine ganze Reihe s.g. Zumba-Instructor-Workshops statt, die über 2 Tage gehen, meist am Wochenende – aber nicht immer. In der Schweiz ist im August 2017 auch eine solche Zumba-Trainer-Ausbildung, in Österreich erst Anfang September 2017 wieder.

Wer nicht nur an Zumba-Kursen teilnehmen will, sondern selbst Zumba unterrichten möchte, braucht unbedingt eine Lizenz als Zumba-Trainer. Besondere Voraussetzungen braucht man nicht, aber es hilft natürlich, wenn Ihr schon Zumba gemacht habt oder gar schon eine andere Trainer-Ausbildung habt. Die Zumba-Ausbildungen sind immer tagsüber, was besonders für die Termine zu beachten ist, die wochentags sind. Ausbilder bei diesen Trainer-Workshops sind erfahrene Zumba-Spezialisten, die diese Ausbildungen schon seit mehreren Jahren machen – immer die gleichen hier bei uns. Ihr lernt dann die Grundlagen des Zumba-Trainings kennen und Ihr bekommt am Ende die Lizenz, Euch Zumba-Instructor nennen zu dürfen. Das kostet einige Euro – derzeit von 326-427 €, je nachdem, wann Ihr Euch anmeldet. Je früher, desto besser.

Wer nicht sicher ist, ob diese Ausbildung das Richtige ist, dem sei unsere Artikel Ausbildung zum Zumba-Instructor – Wann lohnt sich das? empfohlen. Dort findet Ihr ein paar Gedanken und Hilfen, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Eine Alternative gibt es allerdings nicht, wenn ihr selbst Zumba-Kurse geben wollt, denn das ist ein Lizenz-System.

Zumba Ausbildungen Juni 2017, Juli 2017, August 2017

Wie Ihr Euch anmelden könnt, findet Ihr auf unserer Seite Zumba-Instructor-Workshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort findet Ihr Stück für Stück auch Termine über den o.g. Zeitraum hinaus. Wir aktualisieren die Seite regelmäßig und tragen neue Termine dort ein. Hier nun erst einmal die Termine für Juni, Juli und August 2017:

Zumba Ausbildung am 19.-20. Juni 2017 in Gotha

Zumba Ausbildung am 1.-2. Juli 2017 in Berlin

Zumba Ausbildung am 15.-16. Juli 2017 in Aachen

Zumba Ausbildung am 22.-23. Juli 2017 in München und Mannheim

Zumba Ausbildung am 5.-6. August 2017 in Frankfurt (FFM) und Fürth

Zumba Ausbildung am 11.-12. August 2017 in Oldenburg

Zumba Ausbildung 12.-13. August 2017 in Henau (St. Gallen)

Zumba Ausbildung am 24.-25. August 2017 in Dortmund und Ulm

Aktuelle Zumba-Nachrichten sonst gibt es immer in unserer Kategorie. Für mehr solcher Nachrichten allgemeiner gibt es bei unserer Kategorien Fitness.