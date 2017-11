Album-CD Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert 2017

Schon das 4. Album “Sing Meinen Song – Das Weihnachtskonzert 2017” erscheint am 28.11.2017 als CD und Download. Wie ihre Vorgänger bei der TV-Show “Sing meinen Song” veröffentlicht auch die 2017er “Bande” eine Weihnachts-CD – mit allen die dabei waren – Gentleman, Lena, Mark Forster, Michael Patrick Kelly, Moses Pelham, Stefanie Kloß und The Boss Hoss.

Noch ist das internationale Archiv der Weihnachtslieder groß genug, so dass auch ganz typische Weihnachtsklassiker ihren Platz auf diesem Album “Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert 2017” gefunden haben, neben erwartungsgemäß nicht ganz so typischen.

“Jingle Bells” von Mark Forster, “All I want für Christmas is you” von Lena, “Ave Maria” von The Boss Hoss, “Oh Holy Night” von Stefanie Kloß sind solche typischen Beispiele bekannter Weihnachtslieder. Insgesamt sind es 14 Weihnachts-Songs, die im übrigen auch in der TV-Show am 28.11.2017 zu sehen und zu hören sein werden.

Es gibt das Album “Sing Meinen Song – Das Weihnachtskonzert 2017” ab dem 28.11.2017 als CD für 11,99 € und als mp3-Download für 13,99 €. Ja, der Download ist teurer, als die CD! Ob es ein Streaming-Angebot geben wird, können wir noch nicht beantworten. Hier geht es zu allen Varianten des Albums bei amazon.

