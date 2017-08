Beachhandball Deutsche Meisterschaft 2017 4.-6. August 2017 in Beach-Mitte Berlin

Beachhandball in Berlin 2017

Die Deutsche Meisterschaft 2017 im Beachhandball läuft gerade in Berlin. Vom 4.-6.8..2017 ermittelt der Deutsche Handballbund die besten Beachhandball-Mannschaften bei den Frauen und den Männern. Jeweils 10 Teams haben sich für die Beachhandball Deutsche Meisterschaft 2017 qualifiziert.

Die Mannschaften tragen -für Außenstehende- ulkige Namen. Sie heißen zum Beispiel “Beach Bazis“, “BonnBons“, “CAIPIrinhas“, “Sandmöpse” oder “Strandgeflüster Minden” bei den Frauen. Die Männer sind da cooler und nennen sich z.B. “Beach & Da Gang“, “Die Otternasen“, “Shotgunners” oder “EhDrin! Ismaning“. Ja, Beachhandball ist keineswegs ein Sport, der nur an der Küste gespielt wird – wie man denken könnte. Für die Qualifikation zu dieser Deutschen Meisterschaft Beachhandball 2017 mussten sich die Teams in einer ausgedehnten Tour in ganz Deutschland qualifizieren. Nur die Besten durften nach Berlin kommen.

Beachhandball ist noch nicht so bekannt, es gibt die Sportart aber schon viel länger, als man vielleicht denkt. Denise Westhäuser, vom DHB für dieses Beachhandball-Turnier in Berlin 2017 verantwortlich, sagt mir sinngemäß: “Wir hatten in den 1990er-Jahren hier in Berlin schon Beachhandball-Turniere mit über 100 Mannschaften. Die Begeisterung hatte sich damals noch nicht so im Sportbetrieb niedergeschlagen. Das musste sich erstmal sortieren, aber inzwischen hat der Sport viele Unterstützer gefunden. Wir hoffen, dass das IOC sich entschließt, Beachhandball olympisch werden zu lassen. Wäre Beachhandball bei den Olympischen Spielen 2024 dabei, gäbe das viele neue Impulse für unseren schönen Sport!“.

Die Spiele der Deutschen Meisterschaft 2017 Beachhandball sind an diesem Wochenende auf Beach-Mitte in Berlin, dem bekannten Beach-Sportzentrum direkt am Nordbahnhof. Am 4. und 5. August 2017 werden die Gruppenspiele ausgetragen, am Samstag die ersten Viertelfinal-Spiele. Ab 10.00 Uhr beginnen die Gruppenspiele. Die letzten Spiele des Tages werden dann gegen 18.40 Uhr angepfiffen.

Am Sonntag,den 6. August 2017 gibt es die verbleibenden Viertelfinal-Spiele wieder ab 10.00 Uhr. Um 11.30 Uhr beginnen die Halbfinale und ab 13.00 Uhr geht es dann in die Finale bis zum Höhepunkt um 15.30 Uhr. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, bei diesem Beachhandball Turnier Berlin 2017 einmal vorbei zu schauen und zu staunen, was die “Strandflöhe” (eine solche Mannschaft spielt nicht mit bei dieser DM) mit ihren roten und grünen Bällen so anstellen. Gute Stimmung und attraktiver Sport sind versprochen!

Wir werden hier weiter berichten und natürlich auch über die Ergebnisse dieser Deutschen Meisterschaft 2017 im Beachhandball. Wer es ganz genau wissen will und sich für alle Ansetzungen und Ergebnis-Details interessiert, dem sei diese Seite des DHB empfohlen.

Mehr aktuelle Meldungen finden Sie bei uns unter Sport.