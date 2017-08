Ergebnisse Beachhandball Deutsche Meisterschaft 2017

Die besten Beachhandball-Mannschaften Deutschlands treffen sich in Berlin

Hier die wichtigsten Ergebnisse der Beachhandball Deutsche Meisterschaft 2017, Frauen und Männer, die an diesem Wochende in Berlin stattfindet. Jeweils 10 Mannschaften hatten sich bei den Frauen und den Männer für diese Deutsche Meisterschaft 2017 im Beachhandball qualifiziert. Die spielten in jeweils 2 Gruppen die Vorrunde aus und die 4 besten Teams in jeder Gruppe zogen ins Viertelfinale ein. Dort setzen wir an und veröffentlichen die Ergebnisse ab da.

Nicht alle Ergebnisse können wir live aktualisieren, aber zeitnah nach dem Finale ergänzen wir auch die restlichen Ergebnisse noch, die zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch nicht vorlagen.

Dazu gibt es ein paar Fotos von der Meisterschaft in Beach-Mitte Berlin, mit denen wir aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Ausgewogenheit erheben. Einmal waren die Witterungsbedingungen in Berlin nicht immer für Fotos geeignet und wir haben auch nicht alle Spiele gesehen.

Halbfinale Beachhandball Deutsche Meisterschaft 2017 Berlin

Qualifiziert für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft bei den Frauen hatten sich die Sandmöpse, die Minga Turtles, die Brüder Ismaning und das Team Strandgeflüster Minden. Sie spielen am Sonntag, den 6.8.2017 um 11.30 Uhr in Berlin auf Beach-Mitte wie folgt gegeneinander:

Sandmöpse gegen Minga Turtles

Brüder Ismaning gegen Strandgeflüster Minden

Die Beachhandball-Männer spielen erst am Sonntag das Viertelfinale in Berlin, deshalb können wir diese Mannschaften erst später ergänzen.

Viertelfinale DM 2017 Beachhandball in Berlin

Bei den Frauen waren folgende Teams für das Viertelfinale qualifiziert und haben wir folgt gespielt:

CAIPIranhas gegen Sandmöpse – Ergebnis 1:2

– Ergebnis 1:2 Minga Turtles gegen Bonnbons – Ergebnis 2:0

gegen Bonnbons – Ergebnis 2:0 Brüder Ismaning gegen SK Lation – Ergebnis 2:0

gegen SK Lation – Ergebnis 2:0 Strandgeflüster Minden gegen Beach Bazis – Ergebnis 2:0

Bereits in Gruppenspielen waren bei den Beachhandball-Frauen ausgeschieden die Beach Chiller und die Beach Unikorns.

Im Viertelfinale der Herren spielen folgende Mannschaften am Sonntag, 6.8.2017 ab 10.00 Uhr:

BHC Beach & Da Gäng Münster – Flying Gag

Nordlichter – Beach Mopeten

12 Monkeys Köln BHC e.V. – Die Otternasen

Shotgunners Beach – SG Schurwald

Bereits in Gruppenspielen bei den Beachhandball-Männern waren ausgeschieden BTVGA und der THC EhDrin! Ismaning.

Mehr aktuelle Meldungen finden Sie bei uns unter Sport.

Quellen-Hinweis: