Beachvolleyball WM 2017: 3 Teams aus Deutschland und Österreich noch dabei

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 4.08.2017

Bei der Beachvolleyball WM 2017 in Wien – noch bis Sonntag – sind von den vielen Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nur noch 3 dabei. Leider! Qualifiziert für das Viertelfinale bei den Damen haben sich 2 deutsche Teams, nämlich Laura Ludwig – Kira Walkenhorst und Chantal Laboureur – Julia Sude, die heute am Mittag ihre Viertelfinal-Spiele spielen und dann, wenn sie sich qualifizieren, am Abend ab 17.30 Uhr gleich noch die Halbfinale der diesjährigen Beachvolleyball Weltmeisterschaft.

Update: Laura Ludwig – Kira Walkenhorst haben sich für das Halbfinale qualifiziert.

Die Herren hängen etwas hinterher. Nicht wirklich, denn der Spielplan sieht es vor, dass dort heute erst die Achtelfinale gespielt werden. Dafür konnten sich gestern Clemens Doppler – Alexander Horst aus Österreich qualifizieren, als einziges Herren-Team aus unseren Landen. Martin Ermacora – Moritz Pristauz, auch aus Österreich, hatten noch am ehesten ebenfalls die Chance mit dabei zu sein, mussten sich gestern aber nach einem dramatischen und stimmungsvollen Match im 3. Satz dem Team Pedro Solberg – Guto Carvalhaes aus Brasiline geschlagen geben.

Die heutigen Ergebnisse von der Beachvolleyball WM ergänzen wir nicht hier, sondern bei den bisherigen Ergbnissen im Artikel Ergebnisse der Beachvolleyball-WM 2017 in Wien. Sie finden dort alle Ergebnisse, mindesten der Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Spielplan der Beachvolleyball WM am 4. August 2017

Bei den Damen spielen heute im Viertelfinale:

Sweat – S. Ross (USA) gegen Laura Ludwig – Kira Walkenhorst (GER) – 0:2

(GER) – 0:2 Larissa – Talita Antunes (BRA) gegen Carol – Maria Antonelli (BRA) – 2:0

Bansley – Wilkerson (CAN) gegen Fendrick – A. Ross (USA) – 0:2

Pavan – Humana-Paredes (CAN) – Chantal Laboureur – Julia Sude (GER) 2:0

Im Halbfinale heute nachmittag

Larissa – Talita Antunes (BRA) gegen Laura Ludwig – Kira Walkenhorst (GER) – genaue Zeit noch nicht bekannt

(GER) – genaue Zeit noch nicht bekannt Fendrick- A. Ross (USA) – Pavan – Humana-Paredes (CAN)

Bei den Herren spielen heute im Achtelfinale:

Clemens Doppler – Alexander Horst (Aut) gegen Jefferson Santos Pereira – Cherif (QAT) – am 4.8.2017 um 16.15 Uhr

Mehr aktuelle Meldungen finden Sie bei uns unter Sport.