Beachvolleyball WM am 5.8.2017: Deutschland im Finale, Österreich im Viertelfinale

Österreich feierte bei der Beachvolleyball-WM in Wien und bestem Wetter den Einzug von Clemens Doppler – Alexander Horst ins Viertelfinale. Da geriet der Final-Einzug von Laura Ludwig – Kira Walkenhorst aus Deutschland fast zur Nebensache. Allerdings wurden die deutschen Frauen auch eher souverän ihrer Favoriten-Rolle gerecht, während die Herren aus Österreich sich mit 26:24 und 24:22 gegen das Team aus Katar zwar letztlich, klar, aber heiß umkämpft durchsetzten.

Jedenfalls boten die Lokalmatadoren Clemens Doppler – Alexander Horst fast alles, was die Wiener und ihre Gäste von einer Beachvolleyball-Weltmeisterschaft erwarten können. Petrus tat das Seine dazu. Bis zu 60°C maß das Thermometer im Sand des Center Courts in Wien. Die Zuschauer waren aus dem Häuschen und auch eingefleischte Wintersportler konnten sich der Begeisterung nicht entziehen…

Heute, am 5. August 2017 müssen Clemens Doppler – Alexander Horst nun im Viertelfinale der Beach-Volleyball-WM 2017 gegen das polnische Team Piotr Kantor – Bartocz Losiak ran. Es ist zu hoffen, dass sie die Begeisterung bei dieser Heim-WM noch weiter im Spielplan trägt. Auch wenn die Polen schon mehr Erfolge als die Österreicher im Beachvolleyball feiern konnten, hätten es die Ösis auch ungünstiger treffen können. Leichter wird es in jedem Fall nicht… Aber, der Spielplan meinte es gut und hat das Match von Clemens Doppler – Alexander Horst ganz ans Ende des Volleyball-Tages in Wien gesetzt. Das wird in jedem Fall wieder ein großes Fest!

Während die Männer sich noch mit 8 Mannschaften um die Ohren hauen, sind die Ladys schon am Ende ihres Turnieres angelangt:

Deutschland hofft im Damen-Finale dieser Weltmeisterschaft auf einen Sieg ihrer derzeit prominentesten Beachvolleyball-Mannschaft Laura Ludwig – Kira Walkenhorst. Die Hoffnungen sind nicht unberechtigt und nicht nur durch eine statistische Wahrscheinlichkeit genährt, ein Finale gewinnen zu können. Die Deutschen müssen sich schon als Favoriten sehen gegen Lauren Fendrick – April Ross aus den USA, auch wenn die ihrerseits alles andere als heurige Hasen sind.

Die Ergebnisse von heute aus Wien ergänzen wir wie in den letzten Tagen dann im Artikel mit den bisherigen Ergebnissen schon: Ergebnisse der Beachvolleyball-WM 2017 in Wien. Sie finden dort übrigens alle Ergebnisse bisher und auch alle künftigen, mindestens der Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Spielplan Beachvolleyball WM Wien am 5. August 2017

Das Damen-Finale dieser Beach-Volleyball-WM ist am 5. August 2017 um 14.30 Uhr. Vorher wird ab 13.00 Uhr schon das Spiel um Platz 3 ausgetragen. Die Herren spielen über den ganzen Tag verteilt ihr Viertelfinale um die Final-Spiele der Frauen herum. Es spielen heute:

Saxton – Schalk (CAN) gegen Evandro – Andre Loyola (BRA) am 5.8.2017 10.00 Uhr

Varenhorst – Van Garderen (NED) gegen Herrera – Gavira (ESP) am 5.8.2017 11.00 Uhr

Kleines Finale Larissa – Talita Antunes (BRA) gegen Pavan – Humana-Paredes (CAN) am 5.8.2017 um 13.15 Uhr

Finale Laura Ludwig – Kira Walkenhorst (GER) gegen Fendrick – A. Ross (USA) am 5.8.2017 um 14.30 Uhr

(GER) gegen Fendrick – A. Ross (USA) am 5.8.2017 um 14.30 Uhr Lucena – Dalhausser (USA) gegen Liamin – Krasilnikov (RUS) am 5.8.2017 16.00 Uhr

P. Kantor – Losiak (POL) gegen Clemens Doppler – Alexander Horst (AUT) am 5.8.2017 17.15 Uhr

Mehr aktuelle Meldungen finden Sie bei uns unter Sport.