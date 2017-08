Benny Andersson von ABBA – Piano Album 2017

Benny Andersson zwischen Pop und Klassik

Wenn Benny Andersson von ehemals ABBA ein neues Album ankündigt, halten viele Musik-Fans auf der ganzen Welt den Atem an. Und nein, es ist natürlich kein neues ABBA-Album. Davon werden ABBA-Fans wohl weiter träumen, bis uns alle ehemaligen Mitglieder der Band aus dem Pop-Himmel herunter winken.

Aber, es ist Musik von ABBA mit auf dem Album, das ganz reduziert auf Benny Andersson und seinen Flügel ist. Es sind auch andere Kompositionen von Benny Andersson dabei, Lieder, die er in seiner lang andauernden Karriere als Komponist geschrieben hat, die er nun in einem neuen Kleid präsentiert.

Dabei bestätigt sich, was Musiker aller Genre längst wissen: “Der Kaiser ist nicht nackt”, die Musik von Benny Andersson hat Substanz, viel mehr, als man dem Pop gemeinhin zugesteht. Ganz bestimmt ist es auch kein Zufall, dass das neue Album von Benny Andersson beim Klassik-Label “Deutsche Grammophon” erscheint…

Eigentlich sollte das den Komponisten selbst kaum wundern. Dennoch sagt Benny Andersson: “Es war ein großer Unterschied zu dem, wie ich in der Vergangenheit meine Aufnahmen gemacht habe. Und das war Teil der Freude bei alldem. Auch ohne Bass, Schlagzeug, Gitarren, Streicher und Gesang haben die Songs noch immer Substanz. Diese Feststellung war sehr erfreulich.”

Das Album “Piano” von Benny Andersson erscheint am 29.September 2017 und kann schon vorbestellt werden. Schon zu haben als mp3-Download ist das Lied “thank you for the music”.

Wir müssen 2 Links für dieses Album legen. Hier geht es zum Album als CD und zur Vinyl-Schallplatte, der zweite Link führt zum mp3-Download – beides bei amazon.

Titel-Liste vom Album “Piano” von Benny Andersson

I Let The Music Speak You And I Aldrig Thank You For The Music Stockholm By Night Chess The Day Before You Came Someone Else’s Story Midnattsdans Målarskolan I Wonder (Departure) Embassy Lament Anthem My Love, My Life Mountain Duet Flickornas Rum Efter Regnet Tröstevisa En Skrift I Snöen Happy New Year I Gott Bevar

Mehr aktuelle Musik-Infos findet Ihr in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder unter Klassik oder Ihr schaut allgemein unter Unterhaltung.