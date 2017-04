Best of Alben von Maria Voskania und Alexandra Lexer (DSDS 2017)

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 5.04.2017

Maria Voskania veröffenlticht 2017 Best-of-Album – Foto (c) Michael Schorlepp

Telamo hat die Gunst der Stunde genutzt und Best-of-Alben der beiden DSDS-2017-Kandidaten Maria Voskania und Alexandra Lexer veröffentlicht. Maria Voskania ist gerade auf dem Weg in die Live-Shows von DSDS 2017 und könnte dort weit kommen, vielleicht sogar gewinnen – mindestens neue und zusätzliche Popularität und hoffentlich neue Produzenten. Alexandra Lexer ist im Dubai-Recall von DSDS 2017 schon ausgeschieden, aber sicher auch bekannter geworden und kann vielleicht nach DSDS auch neue Alben produzieren. Dass Alexandra Lexer singen kann, wurde ja deutlich – auch wenn man da noch arbeiten kann; Maria Voskania ist die unangefochtene Schlager-Königin bei DSDS 2017. Man wünscht der sympathischen Sängerin so sehr jeden Erfolg – doch gibt es natürlich in der Casting-Show mehrere sehr gute Kandidaten, die einem genauso das Herz erwärmen – und nur einer kann gewinnen!

Das Plattenlabel Telamo ist bekannt dafür, jungen und noch unbekannten Interpreten die Chance zu geben, Alben zu veröffentlichen. Das ist sehr löblich, auch wenn man sich bei diesen Produktionen häufiger mal mehr wünscht – also bessere,moderner und vielleicht auch sorgfältiger produzierte Songs. Aber, das ist sicher eine Frage des Budgets und ein paar gute Hits sind immer dabei. Das eben behauptete gilt auch nicht für alle Produkte von Telamo, denn natürlich veröffentlichen dort genauso bekannte Interpreten. Oder das z.B. erst kürzlich veröffentlichte Album “Verliebt” von Sandro, der im letzten Jahr bei DSDS war, ist sehr gut gelungen!

Alexandra Lexer veröffentlicht 2017 Best of Album – Foto: Jan Weskott

Außerdem sind die Telamo-Manager die “Könige” der Zweit- und Drittvermarktung. Wann immer sich eine Gelegenheit bietet, altes oder älteres Katalog-Material noch einmal zu verwerten, sind sie dabei. Da wird man sich die Hände gerieben haben, als Alexandra Lexer und Maria Voskania bei DSDS 2017 als Kandidaten auftauchten.

Ob die Verantwortlichen von DSDS über diese Best-of-Alben von Maria Voskania und Alexandra Lexer so richtig glücklich sind, steht auf einem anderen Blatt. Bei DSDS darf man nämlich nur mitmachen, wenn man keine aktuellen Verträge mit Plattenfirmen hat. Aber die Songs auf diesen Best-of-CDs sind natürlich schon in den letzten Jahren produziert worden.

Fans von Maria Voskania und Alexandra Lexer, an denen die bisherigen Veröffentlichungen der beiden vorbei gegangen sind, können sich auf alle Fälle freuen!

Beide Alben gibt es als CD und als mp3-Download. Das von Maria Voskania ist 1 € als CD teurer, als Download nur ein paar Cent. Beide gibt es auch bei amazon music zum Hören ohne zusätzliche Kosten. Hier geht es zum Album von Maria Voskania und hier geht es zum Album von Alexandra Lexer.

