﻿ Das waren die Trends auf dem Coachella Festival 2017

Tanzen unter der Sonne Kaliforniens

Trends auf dem Coachella Festival 2017

Während die einen den Spuren des Osterhasen gefolgt sind und sich an den Feiertagen auf Eiersuche begeben haben, tummelten sich Sänger, Stars und Musikfans vom 14. bis zum 23. April 2017 wieder auf dem Coachella Valley Music and Arts Festival. Die Veranstaltung fand mittlerweile schon zum 8. Mal in der Nähe von Los Angeles statt. Beim weltweit wohl berühmtesten Hippie-Festival kam in der kalifornischen Wüste wieder alles zusammen: Mode, Musik und Kunst.

Line-Up: Musikalische Bandbreite von Pop bis Rock

Wirft man einen Blick auf das diesjährige Line-Up, kann man nur staunen. Wie in den letzten Jahren lässt das Star-Aufgebot auf dem Coachella Festival die Zuhausegebliebenen auch heuer vor Neid erblassen. Zu den hochkarätigen Acts, die von Pop über Elektro bis hin zu Hip Hop und Alternativ-Rock fast jedes musikalische Genre abdecken, zählten u. a. Empire of the Sun, Lorde, Kendrick Lamar und Radiohead.

Den bislang spektakulärsten Auftritt hatte nach Medienberichten die Stil-Ikone Lady Gaga, die für Beyoncé eingesprungen war, weil die Queen of Pop und Ehefrau des erfolgreichen Rappers Jay-Z momentan mit Zwillingen schwanger ist. Lady Gaga war eine würdige Vertretung: Während ihres zweistündigen Sets wechselte sie nicht nur viermal ihr Outfit, sondern gab auch ihre neue Single “The Cure” zum Besten. Zu Ehren von Beyoncé sang die Headlinerin des zweiten Festivaltages zudem “Telephone”, einen Song, den sie zusammen mit der berühmten Mutter in spe geschrieben hat. Bilder und Videoausschnitte von Lady Gagas Konzert hat u.a. das US-amerikanische Magazin Pitchfork auf seiner Webseite veröffentlicht.

Das Coachella: Musikbühne und Laufsteg in einem

So vielfältig wie die Musikrichtungen präsentierte sich auch das Publikum, das jedes Jahr aus allen Herren Ländern in die Wüste reist, um die einmalige Atmosphäre live miterleben zu können und sich im besten Licht zu präsentieren. Denn das Coachella Festival ist auch dafür bekannt, dass zwischen Palmen, Musikshows und Kunstwerken die Modetrends der Saison gesetzt werden. Wer als weiblicher Gast etwas auf sich hält, trug bei 40 Grad im Schatten nur einen Bralette. Die Mischung aus luftigem Top und verführerischem Spitzen-BH ist in diesem Sommer besonders angesagt und hat es -neben verspielten Hippie-Kleidern, Jeans-Shorts und Fransen-Jacken aus Wildleder- auch den zahlreichen prominenten Festivalbesucherinnen angetan. Fashion Queens wie Lena Gercke, Paris Hilton oder Alessandra Ambrosio haben ihre schönsten Outfits vom diesjährigen Coachella auf diesen Instagram-Bildern auch noch einmal stolz für die Öffentlichkeit festgehalten.

Wer in Deutschland immer auf dem neuesten Stand bleiben will, welche Trends stilbewusste Promi-Damen für sich entdeckt haben, findet im Magazin von Zalando aktuelle Nachrichten aus der Modewelt und Inspiration für angesagte Looks. Festival-Frisuren findet Ihr auch in unserem Artikel über mögliche Festival-Looks 2017 für lange Haare. Bis die Temperaturen in Deutschland über 30 Grad klettern, dauert es zwar noch etwas. Diese Zeit lässt sich jedoch ideal dafür nutzen, die Lieblingsteile der Coachella-Stars nachzushoppen oder seine tänzerischen Fähigkeiten zu optimieren.

Mehr solche Artikel finden Sie bei uns unter unseren Ratgebern oder in unserer Kategorie Mode.

Bildrechte: