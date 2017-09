David Garrett – Neue CD “Rock Revolution” Duel Guitar vs. Violin

Wenn David Garrett eine neue CD veröffentlicht, wie eben sein Album “Rock Revolution”, schlagen viele Frauen-Herzen höher. Sicher auch die von Männern. Wir wollen David Garrett und seinen Fans ja nicht Unrecht tun.

Beiderlei Geschlechter Herzen – vermutlich mal so und mal so, schlagen Höher, wenn Sie diese Meilensteine internationaler Rockmusik hören – “Stairway to heaven” von Led Zeppelin, “Bohemian Rhapsody” von Queen, “Born in the USA” von Bruce Springsteen, “Eye of the tiger” aus Rocky, “Superstition” von Stevie Wonder – oder die Popmusik-Hymnen “In the air tonight” von Phil Collins, “Purple Rain” von Prince und den “Earth Song” von Michael Jackson.

Beides vereint, also David Garrett und eben jene unvergesslichen Hits, gibt es auf dem neuen Album “Rock Revolution” von David Garrett. Ist das nun Klassik oder ist es Pop? Ist das wirklich interessant?

Gefällt Ihnen diese Musik? Das ist die entscheidende Frage!

Das Ergebnis wird ein bisschen Geschmackssache sein. Ist es immer, na klar! Ein bisschen mehr noch als sonst, denn ob die Songs auch mit einer Violine von David Garrett die gleiche Kraft entfalten wie die Originale. Die Songs sind ja nicht gleich, sollen sie auch gar nicht gleich sein. Aber halten sie dem Vergleich stand? Den müssen sie mindestens aushalten!

Ziemlich unschlagbar dagegen das “Duel Guitar vs. Violin” – ein Feuerwerk der Impressionen! Auch Tschaikowskys Konzert Nr. 1 b-Moll ist auf der CD, eigentlich geschrieben für Klavier, hier in einer Version für Violine und Band arrangiert. Und es gibt noch ein paar weitere Stücke.

Das neue David-Garrett-Album "Rock Revolution" gibt es als CD, mp3-Download oder als Doppel-LP (Vinyl) in der Standard Edition mit 15 Titeln ab 10,99 €.

Dann gibt es eine Deluxe-Version mit 18 Titeln (u.a. "One Moment in time" von Whitney Houston und "Nah Neh Nah" von Vaya Con Dios und einer DVD mit Videos (Achtung! Der mp3-Download ist hier momentan genauso teuer wie in der Standardversion!).

Und schließlich gibt es das Album auch als limitierte Fanbox mit der Deluxe-Version und zusätzlich Bildern, Beanie (Mütze), Notizbuch und Bleistift.

