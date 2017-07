Du tust mir gut – Pia Malo – 1. Single aus dem neuen Album

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 21.07.2017

Pia Malo veröffentlicht ihren ersten Schlager “Du tust mir gut” aus ihrem neuen Album “Du tust mir gut”, das Mitte August 2017 erscheint. Der Titel-Song des neuen Albums zeigt sich recht rockig, bleibt aber dennoch ein Schlager. Die stimmliche Vielfalt, die Pia Malo zeigt, tut dem Titel gut, macht ihn tiefer und nicht einerlei.

Wenn das auf dem ganzen Album so weiter geht, können wir uns darauf freuen! Das wäre schön, denn so rein als “Schlager-Sternchen” war es nicht so leicht für Pia Malo, wirklich mehr als nur die singende Tochter ihres bekannten Vaters zu sein.

So, wie mit dem Titel “Du tust mir gut“, könnte das Pia Malo gelingen! Vielleicht steht ihr die etwas rockigere Attitüde ganz gut?! Uns gefällt’s jedenfalls! Übrigens besser, als das Abendkleid im Video…

Außerdem ist diese Nische derzeit nicht besetzt im Deutschen Schlager. Selbst die Männer, die sonst eher mal in diesem Revier wildern, halten sich ganz schön zurück. Aber, warten wir mal ab, wie das Album wird, bevor wir hier ins Schwärmen geraten…

Gut ist auch, dass es auch gleich ein Video gibt zu “Du tust mir gut” von Pia Malo. So können wir das Lied ab Montag, den 24.7.2017 in unseren Schlager-Charts vorstellen und Sie können dort für Pia Malo abstimmen, wenn Sie sie unterstützen wollen.

Es gibt den Titel ab sofort als mp3-Download bei amazon. Das ganze Album erscheint dann am 11. August 2017. Das erreichen Sie auch unter dem Link vorn.

Mehr Schlager-Nachrichten finden Sie immer in unserem Schlager-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien bei uns oder allgemein unter Unterhaltung. Im Schlager-Magazin gibt es auch eine spezielle Seite mit Aktuellen Schlager-CDs.