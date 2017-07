Eiskunstlauf 2017-2018 – Berichterstattung in Salsango fortgesetzt

Die Berichterstattung über die neue Eiskunstlauf-Saison 2017-2018 ist bei Salsango beschlossene Sache, wird also fortgesetzt. Eiskunstlaufen ist im Salsango-Magazin seit einer Olympiade fest im Programm, mit zunehmenden Engagement.

So werden auch für die kommende Saison 2017-2018 im Eiskunstlauf nicht nur der Saison-Höhepunkt, die Olympischen Winterspiele 2018, sondern auch die nationalen Meisterschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz und natürlich die Europa- und Weltmeisterschaften 2018 im Eiskunstlauf auf unserem Redaktionsplan stehen. Die Berichterstattung über aktuellen Ereignisse beginnt jedoch schon mit den ISU Junior Grand Prix -Wettbewerben ab August 2017 und natürlichen denen des ISU Grand Prix Eiskunstlauf, die ab Oktober 2017 beginnen und dann Ende des Jahres im Grand Prix Finale 2017 in Nagayo gipfeln.

Daneben wird es einige begleitende Artikel, Berichte, Kommentare und Nachrichten aus der Welt des Eiskunstlaufens geben. Auch einige Interviews mit Eiskunstläufern sind geplant, vielleicht kommen auch welche mit Trainern und Verantwortlichen hinzu.

Mit Nachrichten über den Eiskunstlauf begann Salsango vor 4 Jahren auf Anregung und Bitten einiger Leser, die unser Engagement im Tanzsport kennen und verfolgt haben – und sich Gleiches auch für den Eiskunstlauf von uns gewünscht hatten. Diesen Wünschen sind wir zunächst vorsichtig gefolgt, haben dann aber unsere Artikel auf die wichtigsten Eiskunstlauf-Wettbewerbe der Saison ausgedehnt und auch begonnen, hinter die Kulissen zu blicken und begleitende, ausführlichere Berichte neben den Ergebnissen zu veröffentlichen.

Natürlich geht das noch besser und ausführlicher! Doch sind wir in unseren redaktionellen Möglichkeiten begrenzt. Deshalb wollen wir hier die Gelegenheit nutzen, alle Eiskunstläufer, Trainer, Verantwortliche und Funktionäre in den Vereinen und Verbänden, Veranstalter, aber auch Eltern und Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bitten, uns zu unterstützen, damit wir unsere Berichterstattung über diesen schönen Sport verbessern können.

Das beginnt bei Ankündigungen, geht über Hintergrundinformationen, Termine und Nachrichten oder vielleicht sogar Berichte aus den Vereinen, zum Training oder über Wettkämpfe und reicht bis hin zu Fotos, denn wir können zu vielen Eiskunstlauf-Wettbewerben oder auch in die Trainingszentren nicht selbst fahren. Dabei geht es nicht nur um die besten und erfolgreichen Sportler, auch dem Nachwuchs fühlen wir uns stets verbunden!

Wenn Sie Informationen, Interesse, Anregungen oder Ideen haben, sprechen Sie uns bitte an. Das geht einfach per E-Mail an redaktion@salsango.de oder Sie wenden sich direkt an mich über +491777866774 – auch vertraulich!

Eine erste Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf-Termine der Saison 2017-2018 finden Sie auf unserer Seite Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften, die zur Zeit und dann im Saisonverlauf immer wieder aktualisiert wird.

Mehr Eiskunstlauf Nachrichten und Berichte finden Sie immer unter dem Stichwort vorn -das beginnt für die neue Saison nun natürlich erst- oder mehr und allgemeiner unter Sport.