Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix 2017 Minsk 21.-23.9.2017

Der Eiskunstlauf – “Zirkus” hält zum ISU Junior Grand Prix Minsk 2017 vom 21.-23.9.2017 in Weißrussland. Hier Zeitplan und Ergebnisse des ISU Junior Grand Prix Eiskunstlauf 2017 in Minsk, wo wieder alle Sparten, also die Damen, die Herren, die Eiskunstlauf-Paare und die Eistanz-Paare auf’s Eis gehen.

Diesmal sind leider nur 2 Sparten mit Sportlern aus unseren Ländern besetzt. Aus Deutschland starten Ann-Christin Marold bei den Damen sowie Talisa Thomalla – Robert Kunkel bei den Eiskunstlauf-Paaren – jeweils noch junge, hoffnungsvolle, deutsche Eiskunstläufer! Sportler aus Österreich und der Schweiz sind in Weißrussland gar nicht dabei.

Der Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix in Minsk vom 21.-23. September 2017 ist der inzwischen 4. Wettbewerb dieser Grand-Prix-Serie des internationalen Eiskunstlauf-Nachwuchses.

Ann-Christin Marold aus Deutschland ist erst 14 Jahre alt, stammt aus Passau und startet für den EC Regensburg. Sie ist das erste mal bei einem derartigen Wettbewerb dabei.

Talisa Thomalla – Robert Kunkel kommen beide aus Berlin und starten für den EC Berlin. Talisa ist 14 Jahre alt und 1,50m groß. Robert ist 20 Jahre alt, Sportstudent und 1,84m groß.

Zeitplan des ISU Junior Grand Prix Minsk 2017

Achtung: Die Angaben hier sind in Ortszeit. Weißrussland bzw. Minsk ist uns eine Stunde voraus.

Am 21. September 2017 sind in Minsk folgende Eiskunstlauf-Wettbewerbe

um 10.30 Uhr der Kurztanz der Eistanz-Paare

um 13.30 Uhr das Kurzprogramm der Damen

um 18.45 Uhr das Kurzprogramm der Herren

Am 22. September 2017 sind in Minsk folgende Eiskunstlauf-Wettbewerbe

um 11.00 Uhr das Kurzprogramm der Eiskunstlauf-Paare

um 13.15 Uhr die Kür der Damen

um 19.00 Uhr die Kür der Eistanz-Paare (Free Dance)

Am 23. September 2017 sind in Minsk folgende Eiskunstlauf-Wettbewerbe

um 10.15 Uhr die Kür der Eiskunstlauf-Paare

um 12.45 Uhr die Kür der Herren

Ergebnisse des ISU Junior Grand Prix Minsk 2017

Ergebnis Eistanz-Paare ISU Junior Grand Prix 2017 in Minsk

Hier das Zwischenergebnis der Besten nach dem Kurztanz:

Christina Carreira – Anthony Ponomarenko aus den USA – 63,77 (33,25+30,52) Anastasia Skoptcova – Kirill Aleshin aus Russland – 61,71 (31,53+30,28) Arina Ushakova – Maxim Nekrasov aus Russland – 59,62 (31,82+27,80) Ashlynne Stairs – Lee Royer aus Kanada – 55,58 Avonley Nguyen – Vadym Kolesnik aus den USA – 50,67

Hier noch die Videos der Führenden:

Ergebnis Eiskunstlauf Damen ISU Junior Grand Prix 2017 in Minsk

Ann-Christin Marold aus Deutschland läuft im Kurzprogramm nach Musik aus dem Soundtrack “Narnia” von David Arnold. Die Kür läuft sie nach Musik aus “Grease” von Waren Cosey und Jim Jacobs. Ihre Trainer sind Ferdinand Dedovich und Nicole Brünner. Für die Choreografien sind verantwortlich Rostislav Sinicyn und Frank Dehne.

Ann-Christin Marold ist ein schönes und fehlerfreies Kurzprogramm gelaufen (soweit wir das beurteilen können). Sehr schön! Da kann man sich auf die nächsten Jahre freuen! Sie bekam für ihr Kurzprogramm 43,26 Punkte (25,46+17,80). Für welchen Platz das am Ende reicht, können wir noch nicht abschätzen. Da müssen wir das Ende des Wettbewerbs abwarten. Eventuell schaffen wir diese Aktualisierung aber erst am späten Nachmittag, denn das Kurzprogramm läuft noch eine Weile…

Derzeit führt Alexandra Trusova aus Russland mit 69,72 Punkten (41,78+27,94). Die wird sich auf alle Fälle in der Spitzengruppe, wenn nicht sogar ganz an der Spitze halten können… Alexandra Trusova ist erst 13 Jahre alt und nur 1,48m groß. Sie war auch beim 1. ISU Junior Grand-Prix in Brisbane am Start und konnte dort schon gewinnen. Jetzt bekam sie noch einmal ein paar Zehntelpunkte mehr als zum Saison-Auftakt.

Hier schon die Videos von Alexandra Trusova und Ann-Christin Marold:

