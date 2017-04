Eiskunstlauf WM 2017 Programm und TV-Zeiten 29.3.-2.4.2017 – hier Paul Fentz – Foto: Salsango – Karsten Heimberger

Die Eiskunstlauf Weltmeisterschaft 2017 in Helsinki geht vom 29.3.-2.4.2017. Hier der Ablauf der WM und die Zeiten der TV-Übertragungen. Die Eiskunstlauf-Wettbewerbe dieser Eiskunstlauf-WM 2017 bzw. die im Eistanz finden von Mittwoch, 29.3.2017 bis Samstag, 1. April 2017 statt. Am Sonntag, den 2. April 2017 ist dann nur noch das Schaulaufen.

Aus Deutschland sind Paul Fentz und Nicole Schott sowie im Eistanz Kavita Lorenz – Joti Polizoakis am Start. Im Paarlauf sind 2 Paare dabei, nämlich die (mindestens) Medaillen-Anwärter Aliona Savchenko – Bruno Massot und Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert.

Aus Österreich sind nur Kerstin Frank und Mirian Ziegler – Severin Kiefer bei den Eiskunstlauf-Paaren am Start. Aus der Schweiz sind Stephane Walker und Yasmine Kimiko Yamada sowie bei den Paaren Ioulia Chtchetinina – Noah Scherer dabei.

Programm der Eiskunstlauf-WM 2017

Angeben sind hier die Original-Zeiten in Helsinki, das unserer Zeit eine Stunde voraus ist. Ein Wettbewerb, der also in Helsinki um 11.00 Uhr beginnt, fängt bei uns schon um 10.00 Uhr an. Bei den TV-Zeiten unten geben wir aber unsere Zeit an…

29. März 2017 – 10.40 Uhr Damen Kurzprogramm, 17.15 Uhr Eröffnungsfeier, 18.10 Uhr Paare Kurzprogramm

30. März 2017 – 12.30 Uhr Herren Kurzprogramm, 18.55 Uhr Paare Kür

31. März 2017 – 11.00 Uhr Eistanz Kurztanz, 18.00 Uhr Damen Kür

01. April 2017 – 10.50 Uhr Herren Kür, 16.35 Uhr Eistanz Kür

02. April 2017 – 14.00 Uhr Schaulaufen

TV-Übertragungen der Eiskunstlauf-WM 2017

Alle WM-Wettbewerbe werden im Fernsehen übertragen, aber nicht alle Wettbewerbe live und auch nicht alle im Free-TV. Einige laufen nur auf Eurosport 2, dass entweder Ihr TV-Anbieter im Programm hat oder im Eurosportplayer zu sehen ist, der ein paar Euro für einen Monat kostet. Wir versuchen hier eine möglichst gut sortierte Übersicht der TV-Zeiten für diese Eiskunstlauf-WM 2017.

Damen Kurzprogramm: Mittwoch 17.15-18.30 Uhr Eurosport 1 Aufzeichnung; Damen Kür: Freitag 18.30-21.10 Uhr Eurosport 1 live, 23.30-00.15 Uhr Aufzeichnung

Herren Kurzprogramm: Donnerstag ab 17.00 Uhr Aufzeichnung auf Eurosport 1; Herren Kür: Samstag 09.45-14.00 Uhr Eurosport 2 live, 19.15-20.10 Uhr Eurosport 1 Aufzeichnung

Paare Kurzprogramm: Donnerstag 00.20-01.30 Uhr und 12.30-13.45 Uhr Eurosport 1 Aufzeichnung; Paare Kür: Donnerstag 18.00-21.10 Uhr Eurosport 1 live, Freitag 00.20-01.30 Uhr Aufzeichnung, Samstag 00.15-01.30 Uhr Aufzeichnung

Eistanz Kurztanz: Freitag 12.00-15.15 Uhr Eurosport 2 live, 17.00-18.30 Uhr Eurosport 1 Aufzeichnung; Eistanz Kür: Samstag 17.00-19.15 Uhr Eurosport 1 live

Es gibt daneben noch weitere Aufzeichnungen -vor allem Nachts- während der WM und Zusammenfassungen nach der WM, die wir hier aber nicht aufgeschrieben haben, weil es einfach zu viel würde…

