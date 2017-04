Ergebnisse Eiskunstlauf Weltmeisterschaft 2017 März-April 2017

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 1.04.2017

Aljona Savchenko - Bruno Massot Eiskunstlauf-Vize-Weltmeister 2017

Ajiona Savchenko – Bruno Massot 2017 Kür – Foto: Salsango – Karsten Heimberger

Hier die Ergebnisse der Eiskunstlauf WM 2017 vom 29.3.2017-1.4.2017 in Helsinki, mit den Wertungen aus Kurzprogramm und Kür. Wegen der umfangreichen Informationen über die Eiskunstlauf WM in Helsinki haben wir wieder 2 Artikel dazu verfasst, damit es etwas übersichtlicher wird. Hier finden Sie eben nur die Ergebnisse der Eiskunstlauf Weltmeisterschaft 2017 – die wir Stück um Stück ergänzen, so wie sie anfallen von den Kurzprogrammen bis zur Kür. Dabei werden wir die Ergebnisse der Besten und der Sportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in jeder Disziplin (Damen, Herren, Eiskunstlauf-Paare und Eistanz) möglichst ausführlich darstellen und auch auf Bestleistungen prüfen.

Dabei sind bei den Eiskunstlauf-Paaren Aljona Savchenko – Bruno Massot und Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert aus Deutschland, Mirian Ziegler – Severin Kiefer aus Österreich und Ioulia Chtchetinina – Noah Scherer aus der Schweiz. Bei den Eistanz-Paaren sind nur Kavita Lorenz – Joti Polizoakis aus Deutschland dabei. Bei den Damen sind es Nicole Schott für Deutschland, Kerstin Frank für Österreich und Yasmine Kimiko Yamada für die Schweiz. In der WM der Herren starten Paul Fentz aus Deutschland und Stephane Walker aus der Schweiz. Da können wir durchaus einige positive Ergebnisse erwarten!

Für das Programm der WM-Wettbewerbe in Helsinki und das Programm der TV-Übertragungen haben wir einen eigenen Artikel. Sie finden diese Informationen hier: Eiskunstlauf WM 2017 Programm und TV-Zeiten 29.3.-2.4.2017

Nun die Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse von der Eiskunstlauf-WM 2017. Wir versuchen, die Ergebnisse möglichst live zu aktualisieren. Das lohnt sich aber nicht immer nach jedem Sportler, dann werden wir bei der Aktualisierung Blöcke von Eiskunstläufern zusammenfassen.

Alle Ergebnisse Eiskunstlauf WM 2017

Ergebnis Eiskunstlauf-Paare WM 2017

Aljona Savchenko – Bruno Massot 2017 Kurzprogramm – Foto: Salsango – Karsten Heimberger

Die Kür der Paare ist beendet. Ganz vorn die neuen Weltmeister Wenjing Sui – Cong Han aus China mit 2 wunderschönen Programmen und neuen Bestleistungen. Aljona Savchenko – Bruno Massot liefen ebenso neue persönliche Bestleistungen und auf Platz 2. Die Kür war trotz Bestleistung nicht ganz perfekt und so war das Paar aus China letztlich mit leicht höheren Schwierigkeiten und etwas sichererer Ausführung verdient die berühmte Nasenspitze voraus. Die waren einfach noch besser…

Ksenia Stolbova – Fedor Klimov aus Russland lagen nach dem Kurzprogramm enttäuschend nur auf Platz 13. Mit der drittbesten Kür und weil andere nicht ihre Bestleistungen abrufen konnten, kam das Paar noch auf Platz 5 vor. Meagan Duhamel – Eric Radford aus Kanada kamen diesmal über Platz 7 schon nach dem Kurzprogramm nicht hinaus und konnte sich mit der Kür auch nicht verbessern. Weit abwärts ging es in der Kür für Natalia Zabiiako – Alexander Engert aus Russland: Platz 12 am Ende nach Platz 5 im Kurzprogramm.

Der Endstand der Besten nach Kür und Kurzprogramm:

Wenjing Sui – Cong Han aus China – 232,06 Punkte aus Kür 150,83 (76,78+75,05) + KP 81,23 (44,40+36,83) – 3 x pers. Bestleistung Aljona Savchenko – Bruno Massot aus Deutschland – 230,30 Punkte aus Kür 150,46 (74,48+75,98) + KP 79,84 (43,09+36,75) – 3 x pers. Bestleistung Evgenia Tarasova – Vladimir Morozov aus Russland – 219,03 Punkte aus Kür 139,66 (70,17+70,49) + KP 79,37 (43,51+35,86) Xiaoyu Yu – Hao Zhang aus China – 211,51 Punkte aus Kür 136,28 (68,39+67,89) + KP 75,23 (43,11+32,12) Ksenia Stolbova – Fedor Klimov aus Russland – 206,72 Punkte aus Kür 141,03 (70,62+70,41) + KP 65,69 Liubov Ilyushechkina – Dylan Moscovitch aus Kanada – 206,19 Punkte aus Kür 133,05 (66,28+67,77) + KP 73,14 (40,99+32,15) Meagan Duhamel – Eric Radford aus Kanada – 206,06 Punkte aus Kür 133,39 Punkte (66,05+68,34) + KP 72,67 Punkte (38,12+34,55) Vanessa James – Morgan Cipres aus Frankreich – 204,68 Punkte Valentina Marchei – Ondrej Hotarek aus Italien – 203,92 Punkte

Platz 12 – Natalia Zabiiako – Alexander Engert aus Russland – 192,74 Punkte aus Kür 118,28 (55,70+62,58) + KP 74,26 (41,74+32,52) – pers. Bestleistung KP

Ergebnisse Eiskunstlauf Weltmeisterschaft 2017 März-April 2017 – hier Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert -Foto: Salsango – Karsten Heimberger

Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert aus Deutschland bekamen 59,76 Punkte (34,76+25,00) und waren mit Platz 19 leider 3 Plätze von der Qualifikation für die Kür entfernt. Aber, das ist mit mehr als 8 Punkten eine neue persönliche Bestleistung für das Berliner Eiskunstlauf-Paar, was eine tolle Entwicklung in diesem Jahr abrundet (siehe auch unser Interview aus dem Spätherbst Eiskunstlauf: Interview Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert)!

Miriam Ziegler – Severin Kiefer aus Österreich liegen mit Platz 18 einen Platz vor den Berlinern, für die gilt das o.g. in vergleichbarer Weise. Sie bekamen 61,01 Punkte (33,53+27,58), ebenso persönliche Bestleistung. Ioulia Chtchetinina – Noah Scherer aus der Schweiz erhielten 40,50 Punkte (22,18+19,32), was leider den letzten Platz bedeutet…

Ergebnis Herren Eiskunstlauf WM 2017

Update: Die Kür der Herren ist beendet. Begeisternder Sport allenthalben! Paul Fentz bekam 144,02 Punkte (74,94+70,08), insgesamt mit dem Kurzprogramm sind das 217,91 Punkte. Da ist er mit dem Kür-Ergebnis leider nicht ganz an sein EM-Ergebnis aus diesem Jahr heran gekommen. Am Ende war es Platz 20 in einer respektablen Konkurrenz!

Das Kurzprogramm war schon ein Festival der Bestleistungen! Die Besten ganz vorn haben sich wieder einmal selbst übertroffen… Paul Fentz aus Deutschland erhielt 73,89 Punkte (40,11+33,78), was eine erneute Steigerung seiner Bestleistung von der EM in diesem Jahr ist. Damit ist er auf Platz 20 für die Kür qualifiziert! Was für ein schönes Ergebnis für ihn! Stephane Walker aus der Schweiz bekam 64,04 Punkte (34,28+30,76) und hat auf Platz 28 die Kür-Qualifikation leider verpasst…

Hier das Endergebnis für die Besten nach Kür und Kurzprogramm:

Yuzuru Hanyu aus Japan – 321,59 Punkte aus Kür 223,20 (126,12+97,08) + KP 98,39 (52,04+47,35) – pers. Bestleistung Kür, Weltrekord! Shoma Uno aus Japan – 319,31 Punkte aus Kür 214,45 (120,03+94,42) + KP 104,86 (59,16+45,70) – 3 x pers. Bestleistung Boyang Jin aus China – 303,58 Punkte aus Kür 204,94 (118,94+86,00) + KP 98,64 (57,65+40,99) – 3 x pers. Bestleistung Javier Fernandez aus Spanien – 301,19 Punkte aus Kür 192,14 (98,62+94,52) + KP 109,05 (60,79+48,26) – pers. Bestleistung im KP Patrick Chan aus Kanada – 295,16 Punkte aus Kür 193,03 (98,11+94,92) + KP 102,13 (54,11+48,02) – pers. Bestleistung KP Nathan Chen aus den USA – 290,72 Punkte aus Kür 193,39 (110,61+84,78) + KP 97,33 (55,22+43,11) Jason Brown aus den USA – 269,57 Punkte aus Kür 176,47 + KP 93,10 (48,00+45,10) – pers. Bestleistung Mikhail Kolyada aus Russland – 257,47 Punkte aus Kür 164,19 + KP 93,28 (50,77+42,51) – pers. Bestleistung

Ergebnis Eiskunstlauf Damen WM 2017

Update: Nicole Schott bekam 106,58 Punkte (51,66+54,92) in der Kür, eine neue persönliche Bestleistung! Insgesamt sind das 161,41 Punkte. Damit schiebt sie sich ein Stück nach vorn auf Platz 19. Schön! Zuvor lag Nicole Schott nach dem Kurzprogramm auf Platz 24 mit 54,83 Punkten (29.64+26,19). Kerstin Frank aus Österreich bekam 50,54 Punkte, was nicht für die Kür-Qualifikation reichte. Yasmine Kimiko Yamada aus der Schweiz erhielt 47,86 Punkte (26,57+21,29).

Schön für Kaetlyn Osmond, dass sie Silber holen konnte, nach ihrer so positiven Entwicklung in diesem Jahr… Evgenia Medvedeva bleibt aber das Maß der Dinge in einer fast “eigenen Liga”.

Endergebnis nach dem Kurzprogramm und der Kür:

Evgenia Medvedeva aus Russland – 233,41 Punkte aus Kür 154,40 (78,27+76,13) + KP 79,01 (42,10+36,91) – per. Bestleistung Kür und GEsamt Kaetlyn Osmond aus Kanada – 218,13 Punkte aus Kür 142,15 (70,21+71,94) + KP 75,98 (41,23+34,75) – 3 x pers. Bestleistung Gabrielle Daleman aus Kanada – 213,52 Punkte aus Kür 141,33 (71,73+69,60) + KP 72,19 (39,19+33,00) – pers. Bestleistung Kür und Gesamt Karen Chen aus den USA – 199,29 Punkte aus Kür 129,31 (65,98+64,33) + KP 69,98 (38,35+31,63) – 3 x pers. Bestleistung Mai Mihara aus Japan – 197,88 Punkte, davon Kür 138,29 (74,40+63,89) – pers. Bestleistung Kür Carolina Kostner aus Italien – 196,83 Punkte aus Kür 130,50 (59,47+71,03) + KP 66,33 (32,44+33,89) Ashley Wagner aus den USA – 193,54 Punkte aus Kür 124,50 (56,33+68,17) + KP 69,04 (35,27+33,77) Maria Sotskova aus Russland – 192,20 Punkte aus Kür 122,44 (58,65+64,79) + KP 69,76 (38,14+31,62) Elizabet Tursynbaeva aus Kasachstan – 191,99 Punkte aus Kür 126,51 (68,36+58,15) + KP 65,48 (36,65+28,83) – pers. Bestleistung Kür und Gesamt

Ergebnis Eistanz Eiskunstlauf WM 2017

Update: Die Kür im Eistanz läuft. Kavita Lorenz – Joti Polizoakis au Deutschland bekamen 142,86 Punkte, davon Kür 85,76 (43,30+43,46). Im Moment wäre das Platz 19, wenn keines der bisher besser platzierten Eistanz-Paare patzt. Im Kurzprogramm erhielten Kavita Lorenz – Joti Polizoakis 57,10 Punkte (28,89+28,21).

Hier das Zwischenergebnis der Besten – inzwischen aus Kurzprogramm und den ersten Kür-Ergebnissen. Knapper geht es hinter den Führenden kaum. Was für ein Wettbewerb bis zu Platz 9! Da ist die Kür besonders spannend. Besonders beeindruckend das Comeback von Tessa Virtue – Scott Moir, die die “jungen Rebellen” im Kurztanz zunächst in die Schranken wiesen, dann aber in der Kür doch von Gabriella Papadakis – Guillaume Cizeron die Stirn geboten bekamen:

Tessa Virtue – Scott Moir aus Kanada – 198,62 Punkte aus Kür 116,19 (58,08+58,11) + KP 82,43 (43,74+38,69) – pers. Bestleistung KP und Gesamt Gabriella Papadakis – Guillaume Cizeron aus Frankreich – 196,04 Punkte aus Kür 119,15 (60,79+58,36) + KP 76,89 (38,53+38,36) – pers. Bestleisutng Kür und Gesamt Maia und Alex Shibutani aus den USA – 185,18 Punkte aus Kür 110,30 (55,45+55,85) + KP 74,88 (37,79+37,09) Kaitlyn Weaver – Andrew Poje aus Kanada – 184,81 Punkte aus Kür 109,97 (54,54+55,43) + KP 74,84 (38,15+36,69) – pers. Bestleistung Gesamt und KP Ekaterina Bobrova – Dmitri Soloviev aus Russland – 184,06 Punkte aus Kür 110,62 (54,74+55,78) + KP 73,54 (36,68+46,86) Anna Cappellini – Luca Lanotte aus Italien – 183,73 Punkte aus Kür 110,03 (54,72+55,31) + KP 73,70 (37,58+36,12) Madison Chock – Evan Bates aus den USA – 182,04 Punkte aus Kür 105,79 (50,01+55,78) + KP 76,25 (39,11+37,14) Piper Gilles – Paul Poirier aus Kanada – 178,99 Punkte aus Kür 106,16 (52,51+53,65) + KP 72,83 (37,58+35,25) – pers. Bestleistung im KP Madison Hubbell – Zachary Donohue aus den USA – 177,70 Punkte aus Kür (101,17 (47,15+55,02) + KP 76,53 (40,47+36,06) – pers. Bestleistung KP

Mehr Eiskunstlauf Nachrichten finden Sie immer unter dem Stichwort vorn oder mehr und allgemeiner unter Sport.