Fantasy – Bonnie & Clyde Live-CD – In dieser Sommernacht

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 12.09.2017

Fantasy hat eine neue Live-CD veröffentlicht “Bonnie & Clyde Live – In dieser Sommernacht” – zum Start ihrer großen Jubiläums-Konzert-Tour 2017-2018. Doch dazu später…

Das Live-Album ist als Doppel-CD angepriesen, was aber zu Verwechslungen führen kann. Tatsächlich hat das neue Fantasy-Album 2 CDs, aber nur eine CD mit Musik, die zweite ist eine Vorschau auf die Autobiografie des Duos, die ebenfalls vor ein paar Tagen erschienen ist. Auch darauf kommen wir noch einmal zurück.

Auf der Musik-CD ist ein Konzert-Mitschnitt von Fantasy mit insgesamt 15 Liedern. 10 dieser Titel stammen vom letzten Studio-Album “Bonnie & Clyde”, 5 weitere Songs sind beliebte Schlager von Fantasy, wie z.B. “Ein weißes Boot”, “Darling” oder “Blinder Passagier”.

Die Schlager-Musik von Fantasy zu beschreiben, hieße schon fast, Eulen nach Athen zu tragen. Die Fans lieben Freddy Malinowski und Martin Hein. Natürlich, was denn sonst… Wer Fantasy noch nicht kennt, sollte einfach mal hineinhören in die CD. Das ist überwiegend gut tanzbare Schlager-Musik mit Ohrwurm-Potential, in den Arrangements bzw. der Produktion eher elektronisch orientiert, als für das große Orchester geschrieben.

Mehr über Fantasy erfahren sie in der eben erst veröffentlichten Autobiografie “Fantasy: Keine Lügen – Für unseren Traum riskierten wir (fast) alles”. die gibt es z.B. bei amazon zu kaufen. Bei uns gibt es mehr Meldungen zu dem Schlager-Duo unter dem Stichwort Fantasy. Dort finden Sie z.B. auch eine Rezension zum letzten Studio-Album “Bonnie & Clyde”.

Das hier kurz beschriebene Live-Album “Bonnie & Clyde Live – In dieser Sommernacht” ist am 8.9.2017 veröffentlicht worden. Die CD kostet derzeit 16,99 €, der mp3-Download kostet 10,99 € und wer amazon music hat, kann die Schlager ohne zusätzliche Kosten streamen. Aber Achtung! Nur die CD hat auch die 2 Kapitel aus der Autobiografie. Download und Streaming haben “nur” die Musik. Sie erreichen aber über den Link vorn alle Varianten des Albums.

Wie oben schon erwähnt, geht Fantasy ab Oktober 2017 auf große Jubiläums-Tour. Wir haben alle Termine, Orte und was man sonst noch wissen muss, samt Tickets-Links in unserem Artikel “Fantasy Konzerte 2017-2018” ausführlich beschrieben und veröffentlicht. Lesen Sie bei Interesse dort bitte weiteres nach.

