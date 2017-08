Feel Erfolg – Neues Album von Culcha Candela

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 25.08.2017

Culcha Candela hat das neue Album “Feel Erfolg” am 25.8.2017 veröffentlicht, zum 15-jährigen Band-Jubiläum. Unverkennbar ein Culcha Candela – Album! Man identifiziert die typische Attitüde der Band sofort. Viele Sound- und Rhythmus-Elemente, die man von Culcha Candela kennt, findet man im Verlauf des Albums wieder. Trotzdem ist Culcha Candela nicht stehen geblieben, sondern mit der Zeit gegangen.

Am deutlichsten drückt sich das vielleicht im Song “Cool mit mir selbst” von Culcha Candela feat. VitaliZe & Ela aus – von Vitali Zestovskih und Ela Steinmetz (Elaiza). Eine gute Entscheidung, Ela mit an Bord zu holen. Es hätten wegen mir auch ruhig 2 oder 3 Songs von ihr sein können, denn Ela Steinmetz ist eine der modernsten (oder aktuellsten) Songwriterinnen, die wir zur Zeit hier in Deutschland haben.

Der Song gehört zu meinen “Lieblings-Songs” auf dem Album. Da muss ich unbedingt aber auch “Copacabana” nennen und könnte die Liste noch ein bisschen fortsetzen, wenn ich schreiben müsste, welche Songs mir gut gefallen. Wie immer sind auch ein paar Titel dabei, die mir nicht so zusagen. Es wäre schon fast unheimlich, wenn das nicht so wäre. Für eine ausführliche Rezension hier war aber noch keine Zeit…

Das Album hat in seiner Urform 15 Songs von Culcha Candela. Die CD mit dieser Bemusterung kostet 16,99 €. Der mp3-Download wird in einer Deluxe Edition angeboten, wo noch insgesamt 19 Akustik- und Instrumental-Versionen drauf sind, und der Song “Drama Mama”. Dieser Download kostet 11,19 €. Ob es davon auch eine CD-Version gibt, wissen wir nicht. Wer amazon music hat, kann das ganze Album mit den insgesamt 35 Tracks ohne weitere Kosten hören. Der Link führt zu allen Varianten.

