Helenas luftige Sommermode – Chanel Cruise Collection 2017-2018

Mode von Karl Lagerfeld von Orient bis Okzident "Modernität der Antike"

Chanel Cruise Collection 2017-2018 Helenas luftige Sommermode – Foto: Athen – Karsten Heimbeger

Mode von Chanel ist immer etwas Besonderes! Karl Lagerfeld reist für seine Chanel Cruise-Collection 2017-2018 mit Akzent Sommermode in die Antike. Natürlich fällt einem dabei sofort das antike Athen ein, und tatsächlich grüßt Helena in vielen Modellen in der neuen Cruise Collection von Chanel für die kommende Cruise Mode-Saison 2017-2018. Daneben gibt es aber auch einen tiefen Blick in den Orient, der weiter kreist über das Mittelmeer und die maurische Kultur von Nord-Afrika und wieder zurück ins weströmische Reich.

Von Orient bis Okzident also lässt sich Karl Lagerfeld seine neue Mode für die Cruise Collection 2017-2018 inspirieren. Logisch, dass da die sommerliche Leichtigkeit dominiert, die aber ohnehin bei den Cruise Collections einen zentralen Stellenwert hat. Diese Kollektionen sind ja außerhalb der üblichen Einteilungen der Mode in Frühjahr-Sommer sowie Herbst-Winter gesetzt, weil sie nicht nur eine spezielle Zielgruppe hat oder hatte – das weicht sich zunehmend auf-, sondern auch für die Zeit gemacht ist, in der auf der nördlichen Halbkugel es winterlich ist und man gen Süden flieht – wer es sich dann erlauben kann… Also sind die Cruise Collections sommerlich geprägt, aber für den Winter und das Frühjahr gemacht.

Gerade deshalb spielen in den Cruise Collections Themen eine Rolle, die im üblichen Rahmen der Saison-Mode vielleicht keinen Platz finden. Dennoch gibt es natürlich eine gegenseitige Beeinflussung und so ist man immer gut und richtig dabei, wenn man sich hier Inspirationen für die kommende Mode-Saison holt – in diesem Fall also die Sommermode 2018, sicher auch darüber hinaus oder schon vorgreifend auf die der kommende Herbst-Winter-Saison. eine gewisse Zeitlosigkeit ist auch ein Merkmal dieser Mode-Kollektionen, die sich viele von uns vermutlich kaum leisten können; manche aber schon…

Die neue Chanel Cruise Collection 2017-2018 von Karl Lagerfeld wird ab November 2017 in den Chanel-Boutiquen erhältlich sein.

Freuen Sie sich auf weite Gewänder, wunderschöne Sommerkleider, prächtigen Haarschmuck, verführerische Schnürungen an den Schuhen, typische Chanel-Looks und Stoffe, mediterrane Farben von Weiß über alle möglichen Erd- und Gold-Töne, kräftiges Terracotta, aber auch Schwarz und Blau und typische Muster.

Es ist eine Wonne, vom wieder einmal beeindruckenden Ambiente abgesehen. Hier das Video der Chanel Cruise Collection 2017-2018 mit allen Modellen von Karl Lagerfeld, die er selbst als “Modernität der Antike” bezeichnet:

Mehr interessante Artikel zum Thema Lifestyle und Mode finden Sie in unseren Kategorien (siehe links vorn) oder Sie klicken auf eines der Stichworte, die immer unter jedem Artikel stehen, wie z.B. Chanel oder Mode-Trends.