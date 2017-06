Helene Fischer veröffentlicht Mix-Singles Herzbeben, Nur mit Dir

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 30.06.2017

Helene Fischer veröffentlicht gleich 2 Mix-Singles “Herzbeben” und “Nur mit Dir” und wandelt dabei weiter auf eigentümlichen Pfaden. Nicht die Veröffentlichungen der Singles mit diversen Remixes ist eigentümlich, das hat Helene Fischer in der Vergangenheit auch schon getan. Aber warum 2 Singles an einem Tag? Verschiedene Angebote? Konnte man sich nicht entscheiden? Und warum gibt es “Nur mit Dir” wie gewohnt als CD, als mp3-Download und als Stream, “Herzbeben” aber nur als CD? Fehler im System oder Absicht, damit man mal wieder einen neuen ‘Rekord’ aufstellen kann? Bei ihrem neuen Album “Helene Fischer” hat das ja bestens funktioniert. Dazu die verzerrten Cover… Naja, Geschmackssache!

Der Innovationsgrad hält sich bei solchen Mixen meist in Grenzen. Nur selten schaffen es einzelne Versionen wirklich ins Gedächtnis der Fans und die Playlists der DJs. Die Leute wollen zum Tanzen nämlich meist die Originale hören. Und wer legt sich schon ein CD in den CD-Player und hört sich 8 Mal das gleiche Lied an? Na gut, das soll alles nicht unsere Sorge sein. Wir wollten darauf hinweisen, dass es diese Songs und CDs nun gibt, denn natürlich ist Helene Fischer die derzeit unangefochtene Fahnenträgerin des Deutschen Schlagers.

Wir konnten erstmal nur die 8 Versionen von “Nur mit Dir” hören, “Herzbeben” gibt es ja wie erwähnt derzeit nur als CD. Das, was wir gehört haben, ist ganz angenehm und gefällig – besser, als manch andere Mix-Singles, die es schon gab! Allerdings sind es auch immer die Gleichen, die da mitspielen dürfen…

Weil Helene Fischer 2 Mix-Singles veröffentlicht hat, müssen wir auch 2 Links legen: “Nur mit Dir” kostet als CD 6,79 € und als mp3-Download 4,99 €, man kann den Titel auch streamen. Hier geht es zum Song in allen Varianten bei amazon. Der Song “Herzbeben” kostet als CD ebenfalls 6,79 €. Kannsein, dass Download und Strema noch nachgeschoben werden. Wir wissen es nicht. Hier geht es zu diesem Song bei amazon.

