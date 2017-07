La La Land in Concert in Österreich und Deutschland 3.–11. Januar 2018

“La La Land in Concert” ist ein besonderes Konzert-Ereignis zwischen Jazz und Klassik und kommt nach Deutschland und Österreich vom 3.–11.1.2018. Es ist die Musik aus dem vielfach preisgekrönten Film “La La Land”, die hier geboten wird. Dabei sind ein großes Symphonie-Orchester und ein Chor, die die Filmmusik aus La La Land präsentieren.

Das Ensemble von “La La Land in Concert” ist auf Welttournee und gibt Anfang Januar 2018 in Deutschland 5 Konzerte in 5 Städten und in Österreich in 4 Konzerte in 3 Städten – Wien darf sich über 2 Konzerte freuen.

Der Musical-Film “La La Land” hat im letzten Jahr einen Film-Preis nach dem anderen abgeräumt. Emma Stone und Ryan Gosling spielen die Schauspielerin Mia und den Jazz-Musiker Sebastian und der Film begleitet beide auf der Suche nach Glück und Erfolg, bei Hoffnung und Niederlagen, in ihren Träumen. Der Film spielt in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit, wie man hier und da vermuten könnte. Entsprechend changiert die Musik durch die verschiedenen Genres, Zeiten und Welten.

“La La Land in Concert” hatte Ende Mai 2017 Premiere in Los Angeles, wo auch der Film spielt. Da spielte auch Film-Szenen eine Rolle, die eingespielt wurden. Das wird sicher bei der Welt-Tournee so sein – nehmen wir an. Wir zeigen Ihnen hier einmal ein Video aus Los Angeles, damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können.

Termine La La Land – Konzerte 2018 in Deutschland und Österreich

Tickets für La La Land gibt es in Deutschland bei eventim ab ca. 60-80 €, je nach Stadt. Für Österreich haben wir leider keinen solchen Vorverkaufslink gefunden, ergänzen den aber gern, falls wir den noch finden. Hier die Termine:

3. Januar 2018 – La La Land in Linz in der TipsArena

4. Januar 2018 – La La Land in Graz in der Stadthalle

5.-6. Januar 2018 – La La Land in Wien in der Stadthalle F

7. Januar 2018 – La La Land in Regensburg in der Donau-Arena

8. Januar 2018 – La La Land in Berlin im Tempodrom

9. Januar 2018 – La La Land in Leipzig in der Arena

10. Januar 2018 – La La Land in Stuttgart in der Liederhalle

11. Januar 2018 – La La Land in Hamburg im Mehr! Theater

Mehr solche Events, Konzerte und Tourneen finden Sie auf unserer Seite Musik- und Tanz-Shows. Weitere Musik-Infos findet Ihr immer in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien in unserem Magazin.