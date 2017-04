Lea Michele – Album Place veröffentlicht – Foto: © Sony Music

Mit Lea Michele kommt eine weitere gut aussehende US-Schauspielerin auf die Pop-Bühne. Gerade hat Lea Michele ihr Album “Places” veröffentlicht. Erinnert sei bei der Gelegenheit etwa an Idina Menzel oder Martina Stoessel. So einen Hang zum Pathos, wie bei Lea Michele, findet man aber trotz meist vorzüglicher Gesangausbildung und enormen Stimmumfang der schicken Ladys nicht so oft. Die große, energiegeladene Melodie scheint aber durchaus im Trend zu liegen – nicht nur in den USA, wo ein pathetisches Gen wohl zur fixen Erbmasse gehört (bevor jemand meckert, Martina Stoessel alias “Tini” kommt aus Argentinien…).

Die Häufung der riesigen Melodie-Bögen auf dem Album “Places” von Lea Michele -gerade am Anfang- macht einem das entspannte Zuhören nicht unbedingt leicht. Das ist schade, denn eigentlich ist es im oben angedeuteten Sinn ein ganz typisches und deshalb auch sehr schönes Album. Es ist ja auch immer wieder die Frage bei solchen Beurteilungen, wie viele Leute sich tatsächlich das ganze Album anhören, oder ob nicht viel häufiger nur einzelne Songs oder die Lieblingslieder aus einem Album konsumiert werden.

Ich will bekennen: Ich höre solche Alben gern, wie “Places” von Lea Michele, beim Arbeiten, beim Schreiben von (für mich) schwierigen Texten, bei denen ich auch ein Stück von mir selbst preisgeben, oft Gefühle mit einbringen muss. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht tragen mich die großen und manchmal auch die leisen Melodien und die Gefühle, die nicht selten daraus sprechen. Sie sind wie ein Teppich für mich, der mich durch die Zeilen trägt. Das kann auch Klassik sein, aber eben auch solche Musik.

Das mag nicht jeder so empfinden und ich kenne genauso Situationen, in denen ich lieber andere Musik höre. So ganz allein bin ich aber nicht, denn Lea Michele schaffte es mit ihrem Debut-Album “Louder” vor 2 Jahren immerhin bis auf Platz 4 der Billboard-Charts und das ist nicht irgendwas, denn da tummelt ich bekanntlich alles, was in der internationalen Musik-Branche Rang und Namen hat. Dieses Album war vom Charakter jedoch etwas poppig durchmischter, als das neue jetzt.

Seit heute gibt es das Album “Places” von Lea Michele bei uns als CD für 14,99 € oder als mp3-Download für 8,29 €. Wie oft haben amazon music – Kunden den Vorteil, alles auch ohne zusätzliche Kosten hören zu können. Über den Link vorn erreichen Sie alle Varianten.

Als Schauspielerin könntet Ihr Lea Michele u.U. aus der US-Serie “Glee” kennen, die schon in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz ausgestrahlt wurde. Auch 2 Bücher hat Lea Michele bereits veröffentlicht (“Brunette Ambition” und “You First: Journal your way to your best life“), die es aber -soweit bekannt- nicht in deutscher Übersetzung gibt.

