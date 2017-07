Lena Hoschek Sommermode 2018 – Und nächstes Jahr am Balaton – Fashion Week Berlin 7-2017

Ungarische Mode-Inspiration von Lena Hoschek für den Sommer 2018

Lena Hoschek widmet ihre Sommermode 2018 der ungarischen Folklore. “Kiss me, Piroschka” heißt ihre Mode-Kollektion auf der Fashion Week Berlin Juli 2017. Und wie man die Mode-Designerin Lena Hoschek kennt, ist sie dabei konsequent und nahe am Vorbild Ungarn. Trotzdem muss man nicht im Folklore-Kostüm durch den kommenden Sommer 2018 tanzen, selbst wenn man es könnte. Es darf ein luftiges Kleid sein -kurz oder lang-, ein eben solcher Rock oder sogar sexy Hotpants, kombiniert mit einer reizenden Folklore-Bluse.

Mode von Lena Hoschek ist nicht unbedingt die 1. Wahl, ungarischen Gulasch für den Kessel zu schnippeln und zu schmoren. Eher um fein geschnittene Salami vom Buffet zu naschen und dabei als Frau nicht nur gut angezogen zu sein, sondern auch unwiderstehlich Charme und ungarisch-feuriges Temperament zu versprühen. Ein Tänzchen darf dann natürlich “An der schönen blauen Donau” noch gewagt werden, es kann auch -muss aber nicht- ein Csárdás sein, der berühmte ungarische Volkstanz.

Aufpassen sollte man im Cocktail-Kleid beim Genuss des berühmten Tokajer, damit am nächsten Tag keinen schweren Kopf hat – wobei der im Sommer 2018 auch schon besser ist, als dereinst, als man sich “Und nächstes Jahr am Balaton” verabredete. Einige typisch folkloristische Elemente in den ungarischen Kleidern, Röcken und Blusen haben sich allerdings kaum verändert, im Grunde nicht, seit Sissi sich vermeintlich in Graf Andrássy verliebt hat.

Kiss me, Piroschka: Dass Lena Hoschek sich mit ihrer neuen Sommermode-Kollektion 2018 nach Ungarn wendet, wundert nicht, wurde vielleicht sogar Zeit, schließlich ist Lena Hoschek in Graz zu hause und lebt somit keine 50 Kilometer österreichisch-ungarischen Grenze entfernt. Dort blieb sie in diesem Jahr auch, statt wie immer zur Fashion Week Berlin zu reisen, denn bald erwartet Lena Hoschek ein Baby und bat auf nette Weise ihre Zuschauer und Fans am Rande des Laufstegs um Verständnis.

Fotos Lena Hoschek Mode Sommer 2018 Fashion Week Berlin 4.7.2017

Wir haben versucht, hier eine repräsentative Auswahl der Modelle von der Frühjahr-Sommermode 2018 von Lena Hoschek zu treffen, die zur Mercedes-Benz Fashion Week am 4. Juli 2017 gezeigt wurden.

Mehr aktuelle Artikel finden Sie in unseren Kategorien Mode oder Lifestyle und ganz speziell unter Fashion Week Berlin bzw. Mercedes-Benz Fashion Week oder Sie klicken auf eines der Stichworte, die unter jedem Artikel stehen.

Quellenangaben: