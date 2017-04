Let's dance Profi Massimo Sinato & Model Rebecca Mir bei The Story of my Life

Massimo Sinato – Rebecca Mir 2017 – Foto: VOX -Benno Kraehahn

Am 18. April 2017 kann man auf VOX bestaunen, wie Massimo Sinato und Rebecca Mir in 25 und 50 Jahren aussehen könnten. Desiree Nosbusch präsentiert in “The Story of my Life” insgesamt 6 Paare und wie sie altern könnten. Dabei sind Woche für Woche außer Let’s dance – Profi-Tänzer Massimo Sinato und Model Rebecca Mir noch Guido Maria Kretschmer & Frank Mutters, Fabian Hambüchen & Marcia Ev, Nathalie Volk & Frank Otto und Thomas Heinze & Jackie Brown. Letzte Woche waren schon Boris & Lilly Becker zu sehen.

Wir haben hier die Fotos von Massimo Sinato und Rebecca Mir heute, in 25 Jahren und in 50 Jahren.

Rebecca Mir wurde am 23. Dezember 1991 geboren. Bekannt wurde sie, als sie im Alter von 18 Jahren an „Germany’s Next Topmodel“ teilnahm. In der Folge war sie 2012 auch bei Let’s dance dabei und dort verliebten sich Rebecca Mir und Massimo Sinato ineinander. Gemeinsam erreichten das Paar damals den 2. Platz bei Let’s dance 2012. Rebecca Mir ist erfolgreich als Model, läuft z.B. regelmäßig bei der Fashion Week in Berlin und ist inzwischen auch immer wieder als Moderatorin im Fernsehen zu sehen.

Massimo Sinato wurde am 2. Dezember 1980 geboren. Mit 10 Jahren begann er als Tanzsportler zu tanzen. Seit 2010 ist er bei Let’s dance als Profi-Tänzer dabei. Mehr über ihn erfahren Sie in unserem Stichwort Massimo Sinato (ist unten nochmal verlinkt).

Rebecca Mir – Massimo Sinato 2017 – Foto: VOX -Benno Kraehahn

Rebecca Mir – Masssimo Sinato in 25 Jahren – Foto: VOX -Benno Kraehahn

Rebecca Mir – Massimo Sinato in 50 Jahren – Foto: VOX -Benno Kraehahn

Massimo Sinato – Rebecca Mir in 25 Jahren – Foto: VOX -Benno Kraehahn

Massimo Sinato – Rebecca Mir in 50 Jahren – Foto: VOX -Benno Kraehahn

Die TV-Sendung “The Story Of My Life” mit Desiree Nosbusch und den genannten Paaren läuft derzeit immer dienstags um 20.15 Uhr auf VOX.

