Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 11.09.2017

Richard O’Brien's Rocky Horror Show in Deutschland, Österreich, Schweiz

Die Rocky Horror Show 2017-2018. Die gleichermaßen außergewöhnliche wie legendäre Show, ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Im Oktober 2017 beginnt die ausgedehnte Europa-Tournee von Richard O’Brien’s Rocky Horror Show, die bis Mai 2018 überwiegend in Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gastiert.

Hier erfahren Sie alle erst einmal wichtigen Informationen, die Sie brauchen – nicht nur Orte und Termine, sondern auch einiges mehr, was interessant und “elementar” ist, falls Sie noch nie bei der Rocky Horror Show waren. Denn, die Rocky Horror Show ist nicht einfach ein Musical oder eine gespielte Musik-Show! Der klassische Besucher könnte sich sehr wundern… Die Rocky Horror Show ist ein Ereignis! Für später haben wir dann noch mehr interessantes Material für weitere Artikel.

Was man über die Rocky Horror Show als Besucher unbedingt wissen muss

Erfolgreiche und weltberühmte Musicals oder Musik-Shows gibt es einige. Und jede(s) für sich ist ein Ereignis. Aber nur wenige solcher Stücke oder Events sind mit der Rocky Horror Show zu vergleichen. Denn hier machen die Zuschauer mit, kommen verkleidet, rufen dazwischen, spritzen mit Wasser… Und das nun schon seit rund 40 Jahren.

1975 erschien “The Rocky Horror Picture Show” im Kino und war Ursprung jenes Kultes, noch genauer gesagt das Waverley Theater im New Yorker Stadtteil Manhatten (Greenwich Village). Die erste Vorstellung der “Horror Horror Picture Show” war dort am 1. April 1976. Das, was sich die Filmfreunde dort zu später Stunde zum eigenen Vergnügen erdachten, ging um die Welt und hat sich bis heute erhalten.

Die Musik wurde zudem berühmt und Songs wie “Time Warp”, “Dammit, Janet” “Touch-a, touch-a, touch me” oder “Frankensteins Place” haben sich tief in das kollektive Pop-Gedächtnis gegraben, gehören teils bis heute immer wieder auch auf die Playlists vieler Partys. Eine kurze Erinnerung aus dem Film von einst:

Die Fans machen bei jeder Rocky Horror Show mit

Wer unvorbereitet in eine Rocky Horror Show geht, könnte schon bald sehr verwirrt sein. Deshalb hier eine kleine “Anleitung”:

wundern Sie sich nicht, wenn das Publikum verkleidet erscheint – und nicht immer ganz jugendfrei

Hochzeit – So beginnt alles. Wenn das Hochzeitspaar die Kirche verlässt, jubeln alle im Saal mit und werfen Reis (Open Air, im Theater wird darum gebeten, Konfetti zu verwenden!)

Autopanne im Gewitter – die Wasserpistolen kommen zum Einsatz, wie Brad und Janet halten sich die Leute im Publikum Zeitungen zum Schutz über den Kopf

Ein Licht in der Ferne – Hoffnung keimt auf bei Brad und Janet als sie ein Licht erblicken – die Zuschauer packen alles aus was leuchtet, Leuchtstäbe, Handys…

Frank’n’Furter hält eine Schöpfungsrede, bevor er “Rocky” erschafft – vom Publikum mit tosendem Applaus und allem, was Krach macht goutiert

Frank erweckt seinen Rocky zum Leben – Papierschlangen (Klopapier) füllen Raum und Zeit

Die Zuschauer werden Zeuge einer hemmungslosen Orgie und Frank wird im Anschluss mit tausenden Spielkarten aus dem Leben begleitet

Besetzung der Rocky Horror Show 2017-2018

Über 600 Bewerbern waren der Pool für die neue Besetzung der Rocky Horror Show 2017-2018. Regisseur Sam Buntrock dazu: „Wir brauchen außergewöhnliche Darsteller, die in der Lage sind, ihre Seele nach außen zu tragen“. Dabei sind:

Gary Tushaw als Frank’n’Furter

Sophie Isaacs als Janet

Felix Mosse als Brad

Stuart Matthew Price als Riff Raff

Anna Lidman als Magenta

Holly Atterton als Columbia

Ryan Goscinski als Rocky

Daniel Fletcher als Eddie / Dr. Scott

als Phantoms: Katie Monks, Jenny Perry, Jamie Jukes, Christopher Parkinson

als Swings: Sarah Wilkie, Aaron Kavanagh

Dazu kommt ein Erzähler, der zu einigen Terminen von Sky du Mont gespielt wird, manchmal von Martin Semmelrogge und in Köln von Annette Frier (es gibt da konkrete Termine, die wir kennzeichnen).

Termine und Städte der Rocky Horror Show Tour 2017-2018

Die Rocky Horror Show macht 2017-2018 Station auf ihrem Tourplan zu folgenden Terminen in diesen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

03.10.2017-21.10.2017 – Köln im Musical Dome – Erzähler: Sky du Mont oder Annette Frier

14.11.2017-19.11.2017 – Bremen im Musical Theater – Erzähler: Sky du Mont

21.11.2017-26.11.2017 – Hamburg im MEHR! Theater am Großmarkt – Erzähler: Sky du Mont oder Martin Semmelrogge

29.11.2017-16.12.2017 – Wien im Museums Quartier

20.12.2017-27.12.2017 – Essen im Colosseum Theater – Erzähler: Sky du Mont

29.12.2017-31.12.2017 – Mannheim im Rosengarten – Erzähler: Sky du Mont

03.01.2018-10.01.2018 – Dortmund im Konzerthaus – Erzähler: Sky du Mont oder Martin Semmelrogge

16.01.2018-17.01.2018 – Bielefeld in der Stadthalle Bielefeld – Erzähler: Sky du Mont

19.01.2018-21.01.2018 – Oberhausen in der König-Pilsener-Arena – Erzähler: Sky du Mont

23.01.2018-10.02.2018 – Berlin im Admiralspalast – Erzähler: Sky du Mont oder Martin Semmelrogge

13.02.2018-18.02.2018 – Stuttgart in der Liederhalle – Erzähler: Martin Semmelrogge

20.02.2018-18.03.2018 – München im Deutschen Theater – Erzähler: Sky du Mont

27.03.2018-01.04.2018 – Frankfurt am Main in der Alten Oper – Erzähler: Sky du Mont

06.04.2018-08.04.2018 – Hannover in der Swiss Life Hall – Erzähler: Sky du Mont

10.04.2018-15.04.2018 – Zürich im Theater 11

17.04.2018-22.04.2018 – Basel im Musical Theater

24.04.2018-06.05.2018 – Düsseldorf im Capitol Theater – Erzähler: Sky du Mont

Zu den Tickets: Schauen Sie deshalb bitte unter diesem Link Suche nach Rocky Horror Show bei eventim nach. Es werden Ihnen mehrere Ergebnisse angezeigt. Hier beschrieben ist Richard O’Brien’s Rocky Horror Show!

Mehr solche Events, Konzerte und Tourneen finden Sie auf unserer Seite Musik- und Tanz-Shows.