Roland Kaiser: DVD Grenzenlos – Kaiser im Palast veröffentlicht

DVD zur MDR-Übertragung am 1. Juli 217 mit Roland Kaiser und der Dresdner Philharmonie

Roland Kaiser – Schlager und Klassik. Roland Kaiser und die Dresdner Philharmonie im Kulturpalast Dresden gibt es jetzt als DVD. Bekannte Schlager und ein klassisches Sinfonieorchester, das ist nicht alltäglich! Für Roland Kaiser bisher einmalig. Man kannte solche Kombinationen von Udo Jürgens zum Beispiel. Und Nic Raine, der Dirigent, der auch für dessen großartiges Werk “Der Mann mit dem Fagott” mitverantwortlich war, hat nun auch die Dresdner Philharmonie und Roland Kaiser dirigiert, als die DVD “Roland Kaiser – Grenzenlos – Kaiser im Palast” aufgenommen wurde – und übrigens im MDR am 1.7.2017 übertragen.

Mit dabei an diesen besonderen Konzert-Abenden im Kulturpalast Dresden, von denen es 3 schon Anfang Mai 2017 gab, waren neben Roland Kaiser und der Dresdner Philharmonie auch noch die Leipziger Opernsängerin Simone Kermes, der Philharmonische Chor Dresden und eine kleine Pop-Band, die das klassische Orchester um moderne Elemente der Schlager-Musik erweiterte.

Ob solche Cross-Over-Projekte tatsächlich und musikalisch immer so wertvoll ist, mag jeder in jedem Einzelfall für sich selbst beantworten. Bei Udo Jürgens “Der Mann mit dem Fagott” war das gelungen – auch, weil ein Film der Hintergrund war, was zusätzliche Möglichkeiten bietet. Kulturell sind diese Begegnungen immer besonders und ganz bestimmt auch wertvoll. Solche Konzerte erweitern und bereichern beide musikalischen Genre in der öffentlichen Wahrnehmung und hoffentlich auch künstlerisch für künftige Projekte.

Roland Kaiser sagte zu diesen Konzerten u.a.: „Das … gerade in Dresden, der Stadt, die mir so viel bedeutet, eine neue und spannende Erfahrung.“

Es gibt das Konzert “Roland Kaiser – Grenzenlos – Kaiser im Palast” als DVD für derzeit 20,99 € und als Blue-ray für 21,98 €, hier bei amazon in beiden Varianten.

